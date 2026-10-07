150 svenskar registrerade i Israels militär

Minst 150 personer från Sverige finns registrerade i den israeliska militären, IDF. Det visar uppgifter ur militärens egna arkiv som den brittiska journalistplattformen Declassified UK tagit fram. Siffrorna presenteras i SVT:s nya dokumentär ”Världens mest hatade?”. Totalt finns 346 personer från Norden registrerade i IDF: 150 från Sverige, 99 från Danmark, 62 från Finland och…