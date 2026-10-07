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Kriget i Gaza
150 svenskar registrerade i Israels militär
150 personer från Sverige finns registrerade i den israeliska militären, enligt uppgifter ur IDF egna arkiv. Totalt rör det sig om 346 personer från de nordiska länderna.
Publicerad 7 oktober 2026 kl 12.00
Minst 150 personer från Sverige finns registrerade i den israeliska militären, IDF. Det visar uppgifter ur militärens egna arkiv som den brittiska journalistplattformen Declassified UK tagit fram. Siffrorna presenteras i SVT:s nya dokumentär ”Världens mest hatade?”. Totalt finns 346 personer från Norden registrerade i IDF: 150 från Sverige, 99 från Danmark, 62 från Finland och…
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