AI hotar deras jobb: ”Används för att öka vinsterna”

Antalet inskrivna arbetslösa i tjänstemannayrken ökade med 45 procent mellan november 2022 och juli 2026. Bland arbetare minskade istället antalet med sex procent. Det visar en ny rapport från LO, som också konstaterar att ökningen varit störst i tjänstemannayrken med hög exponering gentemot så kallad generativ AI. Inom dessa yrkesgrupper har antalet arbetslösa ökat med…