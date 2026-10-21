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AI och jobben
AI hotar deras jobb: ”Används för att öka vinsterna”
Antalet arbetslösa i de mest AI-exponerade tjänstemannayrkena har ökat med 47 procent, visar en ny LO-rapport. Två svenska spelutvecklare berättar om hur tekniken redan påverkar arbetslivet – och varnar för både rationaliseringar och en sprucken AI-bubbla.
Fotograf: Privat/Pressbilder
Publicerad 21 oktober 2026 kl 08.44
Antalet inskrivna arbetslösa i tjänstemannayrken ökade med 45 procent mellan november 2022 och juli 2026. Bland arbetare minskade istället antalet med sex procent. Det visar en ny rapport från LO, som också konstaterar att ökningen varit störst i tjänstemannayrken med hög exponering gentemot så kallad generativ AI. Inom dessa yrkesgrupper har antalet arbetslösa ökat med…
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