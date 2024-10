Amazon och Tesla på lista över skurkbolag

Inför att världens storbolag kraftsamlade lobbyiststyrkorna till FN:s framtidstoppmöte i New York den 22 september, lanserade den fackliga världsorganisationen ITUC, där svenska LO ingår, sitt projekt Corporate Underminers of Democracy 2024. Syftet är att identifiera vilka världsledande företag som har störst ”negativ inverkan på demokratin på jobbet, i samhället och i globala institutioner”.

Listan toppas av Amazon, Jeff Bezos världsledande online-återförsäljare och världens femte största arbetsköpare. Företaget betalar extremt låga löner – samtidigt som de spenderar miljontals dollar på antifackliga kampanjer. Bland annat har företaget satt upp stora skärmar med propaganda mot facklig organisering.

”Det verkar som att USA blundar för de fackföreningsfientliga aktiviteterna hos sina mäktigaste företag, och låter dem köra över arbetarna och tvinga dem att acceptera fattigdomslöner, samtidigt som företagens intäkter skjuter i höjden.” Så beskrivs förhållandena på Amazon av fattigdomsexperter på FN, som ITUC hänvisar till.

I flera länder har Amazon ifrågasatt och motarbetat arbetslagstiftning och konkurrenslagar genom direkt lobbying och tredjepartsorganisationer. I rapporten skriver ITUC att Amazon finansierar 60 företagsföreningar, 15 tankesmedjor och en NGO (ickestatlig organisation).

Som tvåa på listan hittar vi Blackstone, ett av världens största riskkapitalbolag och den största privata hyresvärden i Indien, Spanien och USA. I rapporten nämns bland annat barnarbete och massvräkningar som motivering. Blackstone har kopplingar till den globala extremhögern och grundaren, Stephen Scharzman, är stor supporter av USA:s förre president Donald Trump.

Företaget har stora intressen i Brasilien och är ansvariga för massiv avskogning av Amazonas. Blackstone stöttade landets före detta president, högerextremisten Jair Bolsonaro och finansierade en gala i New York 2019, tillsammans med amerikansk-brasilianska handelskammaren, där Bolsonaro utmärktes till ”person of the year”.

På tredje plats hittar vi oljebolaget ExxonMobil, som sponsrar högerextrema tankesmedjor och lobbar mot miljöregleringar. Och därefter har vi det schweiziska gruvbolaget Glencore. Enligt uppskattningar som rapporten hänvisar till arbetar tusentals barn i deras koboltgruvor i Kongo.

Glencore kopplas till en mängd brott mot mänskliga rättigheter i Afrika och Sydamerika. I Colombia misstänkts företaget för att sponsra paramilitära grupper och fördriva ursprungsbefolkning från områden som är rika på naturresurser.

Fakta ITUC:s lista över antifackliga företag Corporate Underminers of Democracy är ITUC:s lista över multinationella företag som drar ekonomisk nytta av att kränka fackliga och mänskliga rättigheter, monopolisera media och teknologi, förvärra klimatkatastrofen och privatisera offentliga tjänster. Amazon Blackstone Group ExxonMobil Glencore Meta Tesla The Vanguard Group

ITUC placerar Mark Zuckerbergs Meta på en femte plats, företaget som äger Facebook, Instagram och Youtube, för att de låter högerextrema rörelser använda deras plattformar för att växa – samtidigt som de lyder censurregler i auktoritära stater som Turkiet, där vänsterpolitiker och journalister förföljs.

De nämner också att företaget lägger stora resurser på lobbyverksamhet mot regleringar i dataskydd över hela världen.

Tesla placerar sig på sjätte plats på ITUC:s lista. Grundaren, Elon Musk, är öppet antifacklig. Bland annat vägrar hans företag, Tesla, skriva kollektivavtal och sparkar fackligt aktiva arbetare.

I rapporten står det att Tesla använder sig av underleverantörer i Indonesien som orsakar vattenföroreningar och översvämningar genom massiv avskogning. Dessutom köper elbilsbolaget kobolt och koppar från tidigare nämnda Glencores barnarbetargruvor i Kongo.

Rapportförfattarna menar också att Elon Musk har blivit en ”hjälte inom extremhögern”. Bland annat har han donerat miljontals dollar till Donald Trumps presidentkampanj och öppet gett stöd till Jair Bolsonaro i Brasilien, Narendra Modi i Indien, Recep Tayyip Erdogan i Turkiet och Javier Milei i Argentina.