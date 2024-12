Amnesty: Israel begår folkmord i Gaza

I en färsk rapport slår Amnesty International fast att Israel begår folkmord i Gaza.

I den nästan 300 sidor långa ”You feel like you are subhuman” – Israel’s genocide against Palestinians in Gaza, undersöker människorättsorganisationen både Israels kränkningar mot palestinier i Gaza under en niomånadersperiod, från den 7 oktober 2023 till juli 2024, och Israels påståenden om att de riktar sina attacker mot Hamas och andra väpnade grupper.

”Sett till den större bilden av Israels militära kampanj och den kumulativa effekten av dess politik och agerande, är folkmordsavsikt den enda rimliga slutsatsen”, konstaterar organisationen.

Amnesty har också tittat på argumentet att Israel agerat vårdslöst i sin iver att krossa Hamas ”och inte har brytt sig ifall man behövde förinta palestinier i processen, vilket skulle visa på en känslokall likgiltighet för palestiniers liv snarare än folkmordsavsikt”.

”Men oavsett om Israel ser förintelsen av palestinier som ett led i att krossa Hamas eller som en acceptabel konsekvens av detta mål, är denna syn på palestinier, som förbrukningsbara och inte värda att beakta, i sig ett bevis på folkmordsavsikt”, skriver organisationen.

– Amnestys rapport visar att Israel har begått handlingar som är förbjudna enligt folkmordskonventionen, med den specifika avsikten att förinta palestinier i Gaza. Dessa handlingar består av dödande, orsakandet av allvarlig kroppslig eller mental skada och att avsiktligt tillfoga palestinier i Gaza i levnadsvillkor som är beräknade att leda till deras fysiska undergång, säger Agnès Callamard, Amnesty Internationals generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

– Månad efter månad har Israel behandlat palestinier i Gaza som en mindre mänsklig grupp som inte förtjänar mänskliga rättigheter eller mänsklig värdighet och visat sin avsikt att fysiskt förinta dem. Våra slutsatser måste fungera som en väckarklocka för det internationella samfundet: Detta är ett folkmord och det måste upphöra nu.

Organisationen pekar bland annat på ett fall från den 20 april 2024, då ett israeliskt flyganfall förstörde ett hus i Al-Jneinah-distriktet i östra Rafah, ”och dödade tre generationer palestinier, däribland 16 barn, medan de sov”.

”Även om dessa endast utgör en bråkdel av Israels flyganfall är de ett tecken på ett bredare mönster av upprepade direkta attacker på civila och civila föremål eller avsiktligt urskillningslösa attacker. Attackerna genomfördes också på sätt som var avsedda att orsaka ett mycket högt antal dödsfall och skador bland den civila befolkningen”, skriver Amnesty.

Sedan den 7 oktober förra året har Israel dödat minst 44.612 palestinier i Gaza medan 105.834 har skadats. Bara det senaste dygnet har 32 dödats och 95 skadats, uppger Gazas hälsoministerium på fredagen.

USA:s utrikesdepartement liksom Israels regering och försvarsmakt vänder sig emot Amnestys rapport och anser att anklagelserna är ogrundade.