Arvet efter stabbläggare Östman

Karl Östman var stabbläggare och blev Sundsvalls störste arbetarförfattare. Här tecknar Bengt Ingelstam hans liv och arvet efter honom.

Sundsvall störste arbetarförfattare Karl Östman föddes 1876 i Ångermanland. Men familjen tvingades flytta, som många andra, till Sundsvall där man trodde chansen till försörjning var större genom de många sågverken. Karl började arbeta vid elva års ålder med att plocka knubb, som märkpojke och annat, men genom att han var lång och stark lyckades han i tjugoårsåldern ansluta sig till stabbläggarnas grupp.

Stabbläggning var det högst rankade arbetet på sågarna. Det var lika farligt och hårt som de flesta jobb i och runt de tjutande sågarna och lasthamnarna, men stabbläggarna kunde våga mästra både arbetskamrater och arbetsledare. De var inte