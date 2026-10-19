Attacker mot fartyg i Hormuzsundet når rekordhöga nivåer

Missil- och drönarattacker mot sjöfarten i och omkring Hormuzsundet har nått sin högsta nivå sedan USA och Israel inledde sitt krig mot Iran för sju månader sedan. Det skriver bland andra Financial Times, med hänvisning till siffror från den brittiska flottans sjöövervakning United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Veckan den 5-11 oktober utsattes tolv fartyg…