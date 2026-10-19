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Kriget mot Iran
Attacker mot fartyg i Hormuzsundet når rekordhöga nivåer
Dussintals attacker mot fartyg i Hormuzsundet, som tidigare stått för ungefär en fjärdedel av världens sjöburna oljehandel, har rapporterats de senaste veckorna. Den verkliga siffran är förmodligen långt högre.
Ett fartyg stod i lågor efter att det, enligt rapporter, träffade sjöminor i Hormuzsundet. Fotograf: Skärmdump/X
Publicerad 19 oktober 2026 kl 14.40
Missil- och drönarattacker mot sjöfarten i och omkring Hormuzsundet har nått sin högsta nivå sedan USA och Israel inledde sitt krig mot Iran för sju månader sedan. Det skriver bland andra Financial Times, med hänvisning till siffror från den brittiska flottans sjöövervakning United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Veckan den 5-11 oktober utsattes tolv fartyg…
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