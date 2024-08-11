Lås upp hela webbplatsen
Skolkonkurrens driver upp elevernas betyg
– Det här visar att vi inte kan lita på betygen i den svenska skolan, säger regeringens betygsutredare Magnus säger regeringens betygsutredare Magnus Henrekson till Dagens Nyheter.
Fotograf: Charlotta Wasteson
Publicerad 14 oktober 2026 kl 10.32
Konkurrensen mellan svenska skolor bidrar till att elever får högre betyg än vad deras kunskaper motsvarar. Det menar regeringens betygsutredare Magnus Henrekson, som pekar på att skolor använder höga betyg för att locka elever. – Det här visar att vi inte kan lita på betygen i den svenska skolan, säger Henrekson till Dagens Nyheter. Samtidigt…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.