Skolkonkurrens driver upp elevernas betyg

Konkurrensen mellan svenska skolor bidrar till att elever får högre betyg än vad deras kunskaper motsvarar. Det menar regeringens betygsutredare Magnus Henrekson, som pekar på att skolor använder höga betyg för att locka elever. – Det här visar att vi inte kan lita på betygen i den svenska skolan, säger Henrekson till Dagens Nyheter. Samtidigt…