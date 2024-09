”Danskarna tyckte nog vi var rena rama PK-maffian”

Cats & Dinosaurs består av Filip Bagewitz (sång, gitarr), Sofia Högstadius (fiol), Adrian Åsling Sellius (klarinett, altsaxofon, kör), Hilda Ekstedt (altsaxofon, barytonsaxofon, kör), Fia Forslund (vibrafone, marimba, kör), David Löfberg (piano, kör), Johan Bengtsson (banjo, percussion, kör), Tove Casén Nylander (kontrabas, kör) och Julia Schabbauer (trumset, kör).

Diskografi: Swing på barrikaderna (2016), Kapitalismen är en dröm (2017), The Shape of Swing to Come (2018), Live! (2021) och Sabotage! (som släpps den 25 oktober)