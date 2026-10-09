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Krönika
Fredspristagare gör israelerna förbannade
Navanethem ”Navi" Pillay ledde FN:s oberoende undersökningskommission om det ockuperade palestinska området, inklusive Östra Jerusalem, och Israel från det att den bildades år 2021 fram till november 2025. Fotograf: FN/Montage: Proletären
Om det ger folkmördarna höjt blodtryck och ryckningar i ögonvrån så är det en bra sak.
Ett högertroll skrev till oss i förmiddags strax efter elva. Han frågade retoriskt om vi terrorkramare på redaktionen skulle fira nu.
Inget konstigt – det är en av hundratals liknande kommentarer vi får varje dag från Israelcucks som tillbringar all sin vakna tid på nätet. Men det fick mig faktiskt att undra – hade jag missat nåt?
Och ja, det hade jag! Mottagaren av Nobels fredspris tillkännagavs precis vid elva. Och här satt jag, helt aningslös, drickandes kaffe och knycklandes
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