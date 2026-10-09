Fredspristagare gör israelerna förbannade

Ett högertroll skrev till oss i förmiddags strax efter elva. Han frågade retoriskt om vi terrorkramare på redaktionen skulle fira nu.

Inget konstigt – det är en av hundratals liknande kommentarer vi får varje dag från Israelcucks som tillbringar all sin vakna tid på nätet. Men det fick mig faktiskt att undra – hade jag missat nåt?

Och ja, det hade jag! Mottagaren av Nobels fredspris tillkännagavs precis vid elva. Och här satt jag, helt aningslös, drickandes kaffe och knycklandes