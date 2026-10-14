Gå till rötterna med rotfusket

Efter Uppdrag Gransknings avslöjande i augusti om hur enkelt det är att fuska med rotavdraget kräver nu både facket och byggföretagarna hårdare kontroller. Skatteverkets medger själva att systemet utnyttjas systematiskt.

Programmets reporter fyllde i en ansökan om rotavdrag på Skatteverkets hemsida. Renoveringen var påhittad, det fanns Ingen faktura, det fanns inga kvitton och inget arbete blev. Ansökan godkändes samma dag och drygt 10.000 kronor betalades ut. I samma granskning hade ett företag fått ut 2,8 miljoner kronor för jobb det aldrig utfört, och en livsmedelsaffär i Halland passade på att skriva om sig till byggfirma när avdraget tillfälligt höjdes.

Det är ingen slump att kontrollen är svag. Riksdagen har beslutat att pengarna ska betalas ut snabbt, så att byggföretagen slipper ligga ute med dem.

För jämförelse: den som söker försörjningsstöd får lämna ut kontoutdrag och redogöra för sin ekonomi och den som är sjukskriven får sin arbetsförmåga prövad vid dag 90 och dag 180.

Under 2025 betalades nästan 22 miljarder kronor ut i rotavdrag, allt till människor som äger sin bostad. Hyresgäster får ingen del av rotavdraget men är med att täcker upp skattebortfallet som rotavdraget innebär.

Samtidigt väntar miljonprogrammets hus på stambyten och renovering av fasader och ventilation. När renoveringar väl görs skickas notan till hyresgästen i form av chockhöjd hyra som leder till renovräkningar.

Avskaffa det rotavdrag som gynnar rika villaägare och satsa pengarna på att rusta upp allmännyttan istället.