Ledarkrönika: Hamas är en befrielserörelse

Fördömer du Hamas? Frågan har ställts till palestinier och Palestinavänner i intervju efter intervju efter 7 oktober. Den palestinska motståndsorganisationen utmålas som en hänsynslös extremistisk terrorgrupp som inte tvekar att döda israeliska civila – eller offra civila i Gaza.

Även inom vänstern är det en vanlig åsikt att Hamas är lika dåliga som Israel. Ledande vänsterpartister kan inte uttala sig om Gaza utan att också fördöma Hamas.

Israels vänner tvingas däremot sällan att fördöma eller ta avstånd från israeliska arméns massmord på civila. Möjligen kan de lite klädsamt medge att Israel kanske går lite väl hårt fram – men sedan påpekar de ändå att ”Israel har rätt att försvara sig”.

I själva verket är det tvärtom. Det är palestinierna som har rätt att försvara sig.

Palestinierna har levt under förtryck och förföljelser sedan 1948. Israels ockupation har pågått oavbrutet sedan dess, även om delar av Palestina under perioder formellt sett inte varit ockuperade – Gaza har istället lidit under en total blockad och belägring de senaste 17 åren.

Ockupationen har fördömts i otaliga FN-resolutioner. Apartheidsystemet är väl känt bland människorättsorganisationer och västerländska politiker. Palestiniernas rätt till väpnat motstånd har också stöd i FN-resolutioner.

Ur det perspektivet var även attacken den 7 oktober en försvarshandling, en del av ett väpnat motstånd mot ockupationen, precis som Basem Naim, talesperson för Hamas, säger i en unik intervju i veckans Proletären.

Ur det perspektivet är Hamas en befrielserörelse.

Ja, Hamas militära gren har samtidigt begått allvarliga övergrepp och dödat civila. Precis som andra väpnade motståndsrörelser gjort genom tiderna. De antikoloniala befrielsekrigen var blodiga och brutala. Men de som då sågs som terrorister, hyllas idag som frihetshjältar.

Ja, Hamas är också en islamistisk organisation med en djupt konservativ syn i många frågor. Men rörelsens existens är uppbyggd kring målet att befria Palestina från israelisk ockupation. Det ser alla som läser rörelsens program eller uttalanden.

Själv hade jag hellre sett att befrielsekampen leddes av sekulära socialister. Men nu ser verkligheten inte ut så. De socialistiska krafterna, främst representerade av PFLP, samarbetar därför också med Hamas, trots ideologiska olikheter.

I dagarna har Hamas återigen anklagats för att inte bry sig om civilbefolkningen i Gaza. ”Civila dödsoffer är nödvändiga uppoffringar”, ska Hamas ledare i Gaza, Yahya Sinwar, ha sagt i intern kommunikation, enligt amerikanska Wall Street Journal.

Det är knappast märkligt. Även om Hamas ledning troligen underskattade hur brutalt Israels svar skulle bli, så räknade de givetvis med civila offer.

Det är en kalkylering som varje motståndsrörelse måste göra. När nazisterna ockuperade Jugoslavien under andra världskriget beordrades de tyska befälhavarna att döda 100 civila för varje tysk som dödades av motståndet. Syftet var att civilbefolkningen skulle sluta stödja motståndsrörelsen – men motståndet lät sig inte knäckas.

Det är precis som Basem Naim säger i Proletärens intervju:

”Hamas är en idé och en nationell befrielserörelse som vill uppnå palestiniernas frihet. Därför kan Israel inte krossa Hamas eller motståndsrörelsen.”