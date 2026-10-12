Lås upp hela webbplatsen
Hemlig CIA-rapport varnar för inbördeskrig i Israel
USA:s underrättelsetjänst menar att interna konflikter inom Israel kan leda till våldsamma sammandrabbningar bland befolkningen. Det råder dock enighet bland judiska israeler gällande den etniska rensningen av palestinier.
Soldater ur den israeliska militären IDF i Gaza. Bilden är tagen den 20 oktober 2024. Fotograf: IDF Spokesperson’s Unit
Publicerad 12 oktober 2026 kl 16.18
En hemligstämplad intern rapport från USA:s underrättelsetjänst CIA gör bedömningen att Israel riskerar fullständig politisk kollaps och inbördeskrig inför valet den 27 oktober. Detta på grund av att tre år av folkmord i Gaza, historiskt höga nivåer av bosättarvåld på Västbanken samt krigen mot Libanon och Iran orsakat djupa politiska, ekonomiska och sociala klyftor inom…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.