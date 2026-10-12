Hemlig CIA-rapport varnar för inbördeskrig i Israel

En hemligstämplad intern rapport från USA:s underrättelsetjänst CIA gör bedömningen att Israel riskerar fullständig politisk kollaps och inbördeskrig inför valet den 27 oktober. Detta på grund av att tre år av folkmord i Gaza, historiskt höga nivåer av bosättarvåld på Västbanken samt krigen mot Libanon och Iran orsakat djupa politiska, ekonomiska och sociala klyftor inom…