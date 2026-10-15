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I dagens sverige är inte ens maten självklar
De som arbetar med mat är inte nödvändigtvis de som kan äta sig mätta, det finns politiska strukturer i samhället som gör att vissa förblir fattiga och hungriga.
Elina Pahnke visar i sin bok hur människor trots hög arbetsmoral och individuella uppoffringar tvingas förlita sig på välgörenhet. Fotograf: Ikram Abdulkadir/Montage: Proletären
Publicerad 15 oktober 2026 kl 10.00
Journalisten Elina Pahnke har skrivit en bok med titeln Alla ska äta: Om mat, makt och moral. Här visar hon, liksom det framkommer i Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport Sverige 2025, att det finns politiska strukturer i samhället som gör att vissa förblir fattiga och hungriga. Pahnke visar hur människor trots stora individuella uppoffringar och hög arbetsmoral…
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