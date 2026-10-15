I dagens sverige är inte ens maten självklar

Journalisten Elina Pahnke har skrivit en bok med titeln Alla ska äta: Om mat, makt och moral. Här visar hon, liksom det framkommer i Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport Sverige 2025, att det finns politiska strukturer i samhället som gör att vissa förblir fattiga och hungriga. Pahnke visar hur människor trots stora individuella uppoffringar och hög arbetsmoral…