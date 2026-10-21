Inget är fredat för Vänsterpartiet

Magdalena Andersson röstades ner som statsminister den 15 oktober. Efteråt förklarade Elisabeth Thand Ringqvist återigen varför centern inte kan regera med Vänsterpartiet och pekade denna gång ut två saker: Natomotståndet och motståndet mot DCA-avtalet med USA.

Vänsterpartiets vice partiordförande Ida Gabrielsson svarade på X att partiet kan skriva under vilken politik som helst som Centerpartiet föreslår kring dessa frågor.

Den militära upprustningen som Natomedlemskapet innebär betalas med nedskärningar, där kommuner skär i budgetarna för skolan och äldreomsorgen när statsbidragen krymper. Är detta vänsterpolitik?

Så länge Vänsterpartiet bara får en ministerpost, verkar V-ledningen kunna köpslå med hela sin politik.

Nu har Elisabeth Thand Ringqvist fått uppdraget att sondera terrängen för en statsminister som kan tolereras av riksdagen. Samtidigt demonstrerar arbetare och studenter ute i Europa och kräver välfärd istället för vapen. Det återstår att se vad Vänsterpartiet ytterligare är beredda att offra för att få sitta med vid makten.