Israelisk krigspropaganda reklam på Youtube: ”Klump i magen”

Galia Ostovar möttes av israelisk krigspropaganda på Youtube. I reklamklippet varnar annonsören för att Iran kommer att attackera väst – och Sverige.

– Jag kan inte förstå att länder och stater har rätt att göra reklam på detta sättet, jag kan inte förstå att det är tillåtet, säger hon till Proletären.

Galia Ostovar arbetar hemifrån och hon brukar ha Youtube spelandes bakgrunden. En jobbkväll i förra veckan hajade hon till, när hon hörde persiska från tv:n.

– Jag har mitt ursprung i Iran och jag reagerade direkt på språket, berättar hon för Proletären.

Reklamannonsen visar ayatollah Ali Khamenei som säger att Iran ska ”förstöra” israeliska städer. Därefter visas bilder från Irans raketattack mot Israel (som svar på Israels attack mot Irans ambassad i Syrien) innan en ny scen börjar: en kostymklädd man cyklar genom en lövtät allé i en miljö som liknar Sverige – tillsammans med texten ”coming soon to a city near you”.

Annonsen var kort och Galia Ostovar hann inte klicka sig vidare för att se avsändaren. Men annonsen fortsatte dyka upp de följande dagarna, till slut hinner hon klicka sig vidare för att se vem som är annonsören och filma andra halvan av reklamen. Hon upptäcker att det är Israeli Goverment Advertising Agency som står bakom. Då växte obehaget.

– Jag fick en klump i magen redan när jag fick annonsen första gången. Det kändes som en kränkning mot mitt intellekt att jag fick sån här reklam, som att jag bara okritiskt skulle svälja deras propaganda.

– Men det riktiga obehaget kom när jag såg vem som låg bakom reklamen. Jag har svårt att se att andra stater i öst skulle få annonsera på liknande sätt.

Förutom att det rör sig om krigspropaganda från främmande makt, så tänker Galia Ostovar på människor som lider av psykisk ohälsa som kanske mår dåligt och blir oroliga av annonsen.

– Jag förstår ju att det är orimligt att Iran skulle attackera Sverige. Irans beskjutning av Israel var inte oprovocerad, som videon ger sken av, utan svar på Israels blodiga attack mot Irans ambassad.

– Men det finns nog många som inte är insatta och blir påverkade, annonsen är ju professionellt gjord och ser ”myndighetsaktig” ut.

Galia Ostovar anmälde videon till Google, som äger Youtube. Efter Googles granskning har just den annonsen tagits bort. Men det är långt ifrån den enda israeliska propagandan som kan dyka upp på Googles plattformar.

Enligt Googles Ads Transperency Center har Israeli Goverment Advertising Agency laddat upp 13 olika videoannonser som visats i Sverige sedan den 7 oktober 2023 – förutom Iranannonsen har kontot bland annat annonserat propagandafilmer mot slagordet ”from the river to the sea”.

Kontot är inte verifierat att tillhöra Israel, men liknande filmer har spridits av Israel tidigare. Strax efter att folkmordet i Gaza inleddes rapporterades det om runt om i världen om en israelisk påverkanskampanj på internet – i flera fall riktade sig propagandan mot barn, bland annat på spelet Angry Birds.

Galia Ostovar uppmanar alla som får upp reklamen att anmäla.

– Jag trodde inte det skulle fungera men annonsen togs bort. Om vi fortsätter anmäla kanske det blir för dyrt för Israel att fortsätta – och då kanske de ger upp till slut.

HÄR KAN DU SE EN DEL AV DEN ISRAELISKA PROPAGANDAANNONSEN