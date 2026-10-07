Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Döden på jobbet

Två dödsolyckor på samma dag

Två män dog 29 september, i två separata olyckor där fordon vält över dem.
Fotograf: Arkivbild/Proletären
Publicerad 7 oktober 2026 kl 10.15

En man i 40-årsåldern dog i en arbetsplatsolycka i en lagerlokal utanför Helsingborg tisdagen den 29 september.

Enligt polisen hade en truck vält över honom. Ärendet utreds nu som arbetsmiljöbrott samt vållande till annans död.

Samma dag omkom en man i 70-årsåldern efter att ha fått en stor gräsklippningsmaskin över sig på jobbet vid Åmåls skicenter i Edsleskog. En anmälan om arbetsplatsolycka har upprättats.

Minst fem personer miste livet på jobbet i Sverige i september månad, enligt Arbetsmiljöverket.

Ämnen i artikeln

Dela artikeln

Proletären behöver ditt stöd!

Vi har inga rika annonsörer. Vi får inget mediestöd. Däremot har vi våra läsare som inser vikten av en tidning som tydligt tar ställning. För välfärd, fred och socialism, mot högerpolitik och imperialism. Vi skildrar verkligheten och vi vill ge röst åt dem som sällan får höras i andra medier.

Så här kan du stödja oss:
PrenumereraGe bort prenumerationGe ett bidrag