Två dödsolyckor på samma dag

En man i 40-årsåldern dog i en arbetsplatsolycka i en lagerlokal utanför Helsingborg tisdagen den 29 september.

Enligt polisen hade en truck vält över honom. Ärendet utreds nu som arbetsmiljöbrott samt vållande till annans död.

Samma dag omkom en man i 70-årsåldern efter att ha fått en stor gräsklippningsmaskin över sig på jobbet vid Åmåls skicenter i Edsleskog. En anmälan om arbetsplatsolycka har upprättats.

Minst fem personer miste livet på jobbet i Sverige i september månad, enligt Arbetsmiljöverket.