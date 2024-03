Debatt: Läxa inte upp Palestinarörelsen om Palestina! Orden ”from the river to the sea” verkar mer upprörande än att bombardera ett friluftsfängelse med en miljon barn i, skriver Pete Wrigley i ett öppet svar till ett antal debattinlägg i Sydsvenskan som försvarar Israels ”rätt att försvara sig” och ger sig på solidaritetsdemonstrationerna för Gaza.