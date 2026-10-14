Lista: Tio frågetecken i utredningen om attacken på Risbergska

Polisens IT-forensiker reagerade på innehållet i gärningsmannen Rickard Anderssons dator. Där fanns avancerad kryptering, men också enkla instruktionsfilmer om hur man installerar ett operativsystem. Skillnaden i den tekniska kunskapen var så pass stor att en av forensikerna väckte frågan om någon annan också använt hans dator. Det är en av flera uppgifter som författaren Mattias…