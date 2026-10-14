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Lista: Tio frågetecken i utredningen om attacken på Risbergska
Krypterade filer som aldrig öppnades, motsägelsefulla datorkunskaper och digitala spår som inte följdes upp. I sin nya bok om massmordet på Risbergska pekar Mattias Beijmo på en rad brister i polisens arbete. Proletären har sammanställt tio av de frågor som fortfarande saknar svar.
Fotograf: Proletären/Forum förlag
Publicerad 14 oktober 2026 kl 11.09
Polisens IT-forensiker reagerade på innehållet i gärningsmannen Rickard Anderssons dator. Där fanns avancerad kryptering, men också enkla instruktionsfilmer om hur man installerar ett operativsystem. Skillnaden i den tekniska kunskapen var så pass stor att en av forensikerna väckte frågan om någon annan också använt hans dator. Det är en av flera uppgifter som författaren Mattias…
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