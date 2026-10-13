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Kriget mot Jemen
Meckapakten aktiveras – rapporter om pakistanska stridsflyg i bombanfall
Saudiarabien, som stöder legosoldater som strider i Jemen mot den Ansar Allah-ledda regeringen i Sanaa, får nu stöd av både Turkiet och Pakistan i dess mångåriga, USA-stödda krig mot landet som lett till hundratusentals dödade.
Jemenitiska väpnade styrkor, ledda av Ansar Allah, poserar framför ett nedskjutet saudiskt F-15-stridsflygplan i september 2026. Fotograf: Skärmdump/X
Publicerad 13 oktober 2026 kl 14.34
Turkiet, Pakistan och Saudiarabien beslutade den 5 oktober att för första gången aktivera det nybildade regionala försvarssamarbetet Meckapakten som svar på ”avskyvärda attacker” utförda av jemenitiska väpnade styrkor ledda av Ansar Allah, även kallad Huthirörelsen. Beslutet tillkännagavs efter ett krismöte mellan ländernas försvars- och utrikesministrar i Riyad. Åtminstone 8.000 pakistanska soldater har i år skickats…
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