Meckapakten aktiveras – rapporter om pakistanska stridsflyg i bombanfall

Turkiet, Pakistan och Saudiarabien beslutade den 5 oktober att för första gången aktivera det nybildade regionala försvarssamarbetet Meckapakten som svar på ”avskyvärda attacker” utförda av jemenitiska väpnade styrkor ledda av Ansar Allah, även kallad Huthirörelsen. Beslutet tillkännagavs efter ett krismöte mellan ländernas försvars- och utrikesministrar i Riyad. Åtminstone 8.000 pakistanska soldater har i år skickats…