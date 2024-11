Med siktet riktat mot Peking

USA måste vinna det nya kalla kriget mot Kina. För att nå detta mål behövs ett ideologiskt korståg och militär upprustning. Seger är detsamma som regimskifte i Beijing. På vägen dit ska hela det amerikanska samhället mobiliseras.

Det hävdar två republikanska hökar, Matt Pottinger och Mike Gallagher, i artikeln ”No Substitute for Victory. Americas Competition With China Must Be Won, Not Managed” publicerad i den ansedda tidskriften Foreign Affairs tidigare i år.

Matt Pottinger satt i det nationella säkerhetsrådet under Donald Trumps första presidentperiod. Han var den ledande arkitekten bakom den då gällande Kinapolitiken. Mike Gallagher var mellan 2017 och 2024 ordförande för representanthusets kommitté för Kinas kommunistiska parti.

De två artikelförfattarna är mycket kritiska till Joe Bidens Kinapolitik, som de anser varit alltför svag och velig. Bidenadminstrationen nöjer sig med att ”hantera” USA:s rivalitet med Kina. Men den reser aldrig den väsentliga frågan om hur det nya kalla kriget ska vinnas.

Här vill Matt Pottinger och Mike Gallagher se en radikal förändring. De menar att USA måste dra lärdomar av Ronald Reagans kamp mot Sovjetunionen under 1980-talet. Genom ideologisk konfrontation och militär upprustning lyckades Ronald Reagan få det sovjetiska imperiet på fall.

I artikeln lägger de fram ett liknande program för hur det moderna Kina ska sättas på plats. I deras ideologiskt färgade perspektiv liknas Xi Jinping vid Josef Stalin. Segern i det nya kalla kriget är inte vunnen förrän det kinesiska folket har kastat av sig den kommunistiska regimens ok.

”Herr Gorbatjov, riv ner denna mur!”, utropade Ronald Reagan invid den berömda muren i Berlin 1987. Den mur som nu måste rivas är Kinas brandvägg på internet som kan blockera västvärldens världsbild och propaganda på sociala medier.

Det ideologiska kriget om själarna är globalt. Med populära medieplattformar som Tiktok kan Kinas kommunistiska parti sprida sina idéer långt utanför landets gränser. Matt Pottinger och Mike Gallagher menar att USA måste ge svar på tal. Tystnad är detsamma som att ge upp.

Förutom ideologiskt korståg i Ronald Reagans anda ingår flera andra åtgärder i artikelförfattarna program. För att tala utifrån en styrkeposition måste USA kraftigt öka sina militära utgifter. De är redan i särklass högst i världen, men bör höjas till minst fyra, helst fem, procent av landets BNP.

En kritisk läsare kan undra hur detta ens kan vara möjligt. USA har redan en statsskuld på 122 procent av BNP. Men det kan vara värt att minnas att även Ronald Reagan drog på sig en saftig statlig skuldsättning. Pengar som sedan betalades tillbaka då realsocialismen låg i ruiner.

De ökade utgifterna ska framför allt spenderas på militär upprustning av Taiwan. Författarna vill för ändamålet skapa en särskild ”avskräckningsfond”. En direkt provokation mot Folkrepubliken Kina, som på inga villkor erkänner Taiwan som en självständig stat.

Matt Pottinger och Mike Gallagher vill ösa alla slags moderna högteknologiska vapen över regimen i Taipei. Sundet mellan Taiwan och det kinesiska fastlandet ska förvandlas till en ”kokande vallgrav”, omöjlig att forcera för kinesisk militär.

Donald Trump har flaggat för kraftigt höjda tullar på kinesiska varor. Det ligger helt i linje med artikelförfattarnas åsikter som helt vill ompröva USA:s ekonomiska relationer med Kina. Framför allt måste Kina blockeras från all teknologi som kan vara av militärstrategisk betydelse.

Under valrörelsen har Donald Trump hotat att slänga ut alla illegala migranter. Matt Pottinger och Mike Gallagher vill se en helt ny och starkt selektiv migrationspolitik. Men för att stimulera militära innovationer måste USA kunna värva nya talanger från pålitliga allierade stater.

Artikelförfattarna argumenterar för vikten av att skapa en folklig massbas för den nya Kinapolitiken. Det nya kalla kriget får inte begränsas och överlåtas till en smal grupp av säkerhetspolitiska experter. Tvärtom måste hela det amerikanska samhället mobiliseras.

En ny generation av hängivna kalla krigare måste rekryteras till kampen mot Kina. Den vanlige amerikanen behöver vägledning i vardagens beslut. Ladda ner Tiktok eller ej? I denna kontext är det inte svårt att förstå betydelsen av en populistisk politiker som Donald Trump.

En artikel i en utrikespolitisk facktidskrift är naturligtvis inte detsamma som faktisk politik. Donald Trump använder till exempel själv Tiktok. Men den säger ändå något om de tankar som florerar hos de högerextrema och militaristiska Kinahökar som flockas runt den nyvalda presidenten.

Artikeln säger lite om krigen i Ukraina och Mellanöstern. Men det är uppenbart att dessa tar politiskt fokus, ekonomiska och militära resurser från det som författarna anser vara geopolitikens kärnfråga. Utifrån detta blir republikanernas ovilja till mer pengar åt Zelenskyj begriplig.

Donald Trump håller på att sätta ihop sitt nya styrande lag. Här är en hårdför inställningen till Kina central. De senaste veckornas utnämningar bekräftar i allt väsentligt den aggressiva utrikespolitiska linje som representeras av artikeln i Foreign Affairs.