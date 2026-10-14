Museer faller offer för marknadshyror

En helt makalöst korkad marknadslogik har lett till chockhöjda hyror för offentliga museer över hela Sverige (som hyr sina lokaler av offentliga fastighetsbolag) Är det vad de kallar "cirkelekonomi”? Senast ut är statliga Armémuseum i Stockholm, som hyr sina lokaler av Statens fastighetsverk. Efter en 60-procentig hyreshöjning tvingas MÖP-museet stänga och ge sig ut på…