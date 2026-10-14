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Arbetsmiljö

Kraftig ökning av stökiga flygpassagerare

Personalen kräver att alkoholserveringen ska börja klockan 09 i stället för 06.
Fotograf: WIkimedia/ Brorsson
Publicerad 14 oktober 2026 kl 11.23

Antalet incidenter med stökiga flygpassagerare har nästan tredubblats i Sverige på två år. Enligt Transportstyrelsen rapporterades 503 händelser under 2024, jämfört med 178 under 2022. Alkoholpåverkan är en av de vanligaste bidragande orsakerna, skriver Svenska Dagbladet.

Problemet uppmärksammas även i Norge där flygplatspersonal vittnar om hot, sexuella trakasserier och aggressiva resenärer. På Oslos flygplats Gardermoen har anställda bland annat utsatts för dödshot och våldtäktshot.

Nu kräver personalen att alkoholserveringen ska börja klockan 09 i stället för 06. Förslaget stöds av SAS Norge och vänsterpartiet Rødt. Det statliga flygplatsbolaget Avinor har däremot inga planer på att ändra reglerna och hänvisar till att de flesta resenärer dricker ansvarsfullt.

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