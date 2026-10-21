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Litteratur
Palestinavän tvingas bort från brittiska boklådor
Den irländska bästsäljande författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden.
Sally Rooney Fotograf: Kalpesh Lathigra
Publicerad 21 oktober 2026 kl 10.47
LITTERATUR Den irländska bästsäljande författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden, uppger hennes förläggare i London. Anledningen är att Rooney gett sitt stöd till aktivistgruppen Palestine Action, som klassas som en terrororganisation i Storbritannien. Terrorstämplingen, som lett till omkring 3700 arresteringar och över 2500 åtal, har fått hård kritik av både jurister…
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