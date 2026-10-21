Palestinavän tvingas bort från brittiska boklådor

LITTERATUR Den irländska bästsäljande författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden, uppger hennes förläggare i London. Anledningen är att Rooney gett sitt stöd till aktivistgruppen Palestine Action, som klassas som en terrororganisation i Storbritannien. Terrorstämplingen, som lett till omkring 3700 arresteringar och över 2500 åtal, har fått hård kritik av både jurister…