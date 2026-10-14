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Bokrecension
Parbildning i klassamhället
Petter Larsson visar i sin nya bok Det är det här som kallas kärlek hur långt kapitalismens och klassamhällets bojor sträcker sig – hela vägen in i det kärleksliv vi så gärna vill uppfatta som fritt.
Petter Larsson, född 1968, är frilansande kulturjournalist som regelbundet skriver i bland annat Aftonbladet. Fotograf: Emmalisa Pauly
Publicerad 14 oktober 2026 kl 08.49
Hur bildar vi egentligen kärlekspar? Existerar verkligen kärlek vid första ögonkastet? Det är frågor som Petter Larsson tar sig an i sin nya bok Det är det här som kallas kärlek. Svaret är, kortfattat: Homogami – likagifte. Vi bildar par med någon som liknar oss själva. Personer med liknande klassbakgrund, utbildningsnivå, inkomst och så vidare,…
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