Parbildning i klassamhället

Hur bildar vi egentligen kärlekspar? Existerar verkligen kärlek vid första ögonkastet? Det är frågor som Petter Larsson tar sig an i sin nya bok Det är det här som kallas kärlek. Svaret är, kortfattat: Homogami – likagifte. Vi bildar par med någon som liknar oss själva. Personer med liknande klassbakgrund, utbildningsnivå, inkomst och så vidare,…