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Attacken på Risbergska
Polisen avfärdade rasistiskt motiv – nu ifrågasätts utredningen om Risbergska
Polisen avfärdade tidigt ett ideologiskt motiv skulle ligga bakom massmordet på Risbergska skolan i Örebro. Men enligt författaren och analytikern Mattias Beijmo lämnade polisen flera viktiga spår outforskade, bland annat gärningsmannens kontakter på nätet. Hans nya bok tar upp kritiken.
Fotograf: Proletären/Privat/Gabriel Liljevall
Publicerad 14 oktober 2026 kl 11.08
Den 4 februari 2025 gick Rickard Andersson in på Risbergska i Örebro och mördade tio människor innan han tog sitt eget liv. Åtta av offren hade utländsk bakgrund. Trots en omfattande polisutredning har frågan om vad som drev honom till massmordet inte fått något entydigt svar. Polisens slutsats blev att de inte funnit några belägg…
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