Polisen avfärdade rasistiskt motiv – nu ifrågasätts utredningen om Risbergska

Den 4 februari 2025 gick Rickard Andersson in på Risbergska i Örebro och mördade tio människor innan han tog sitt eget liv. Åtta av offren hade utländsk bakgrund. Trots en omfattande polisutredning har frågan om vad som drev honom till massmordet inte fått något entydigt svar. Polisens slutsats blev att de inte funnit några belägg…