Polska skoldåden: 15-åring inspirerad av rasistiska skolattacken i Eslöv

Den 8 oktober mördades en 37-årig kvinna när en 15-årig pojke gick till attack mot en skola i Leszczydół-Nowiny, Polen. Ytterligare två anställda skadades. Enligt polisen bar gärningsmannen en militärhjälm med en fastmonterad kamera för att filma attacken. Nu kan Proletären avslöja att den 15-åriga pojken tycks ha inspirerats av skolattacken i Eslöv fem år…