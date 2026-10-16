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Proletären avslöjar
Polska skoldåden: 15-åring inspirerad av rasistiska skolattacken i Eslöv
Den 15-åring som misstänks ha mördat en skolanställd i Polen har spridit hyllningar till gärningsmannen bakom en skolattack i Eslöv 2021. Även tillvägagångssätt och motiv visar påfallande likheter mellan de båda gärningsmännen.
Fotograf: Förundersökning/Privat
Publicerad 16 oktober 2026 kl 11.06
Den 8 oktober mördades en 37-årig kvinna när en 15-årig pojke gick till attack mot en skola i Leszczydół-Nowiny, Polen. Ytterligare två anställda skadades. Enligt polisen bar gärningsmannen en militärhjälm med en fastmonterad kamera för att filma attacken. Nu kan Proletären avslöja att den 15-åriga pojken tycks ha inspirerats av skolattacken i Eslöv fem år…
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