Facken sluter upp bakom protesterna i Frankrike: ”Vår roll är att stödja gymnasieeleverna”

Under den gångna veckan har Frankrikes ungdomsrörelse och protester fortsatt att växa. Förra tisdagen deltog 450.000 personer i protester runt om i landet, enligt studentorganisatörerna. 100.000 samlades i Paris, där uppemot 500 personer arresterades, enligt inrikesministeriet. I Lille, Marseille, Lyon, Clermont-Ferrand och Rennes deltog ett stort antal gymnasieelever, som tidigare endast samlats på skolgårdarna, i…