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Intervju
Facken sluter upp bakom protesterna i Frankrike: ”Vår roll är att stödja gymnasieeleverna”
Protesterna som började för drygt två veckor sedan i en förort till Paris har spridit sig som en löpeld genom landet. Proletären träffar svensk-franske lokföraren Axel Persson från facket CGT för att diskutera den senaste utvecklingen, rörelsens framtid och fackens roll.
Brandmän sjunger Marseljäsen på monumentet på Place de la Bastille i Paris den 29 september. Samma dag ägde stora demonstrationer rum mot bristen på resurser och personal inom brandkåren. Fotograf: Skärmdump/X
Publicerad 12 oktober 2026 kl 16.15
Under den gångna veckan har Frankrikes ungdomsrörelse och protester fortsatt att växa. Förra tisdagen deltog 450.000 personer i protester runt om i landet, enligt studentorganisatörerna. 100.000 samlades i Paris, där uppemot 500 personer arresterades, enligt inrikesministeriet. I Lille, Marseille, Lyon, Clermont-Ferrand och Rennes deltog ett stort antal gymnasieelever, som tidigare endast samlats på skolgårdarna, i…
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