Proletären granskar: Rasistiska motiv bakom samtliga svenska skolattacker sedan 2015

Polisen avfärdade tidigt att gärnmingsmannen Rickard Andersson skulle ha haft rasistiska motiv till attacken på Risberska skolan i Örebro, trots att attacken ägde rum i Komvux lokaler där svenska för invandare, SFI, hålls och trots att 8 av 10 offer var invandrare.

Ännu är det inte fastställt vad Rickard Andersson hade för motiv. Men Proletären kan nu visa att samtliga tidigare skolattacker i Sverige sedan 2015 haft rasistiska och högerextrema förtecken.

Trots det lyfts rasism eller högerextrem ideologi sällan som motiv i domsluten och endast ett fall har fått rubriceringen hatbrott. Ingen av attackerna beskrivs som terrorism. Istället läggs fokus på psykisk ohälsa och på gärningsmannens eventuella diagnoser.

I Proletärens granskning ingår de åtta skolattacker, som antingen genomförts eller blivit stoppade, sedan 2015. Den gemensamma nämnaren har varit hat, rasism, terrorvurmande och en kavalkad av fascistiska symboler.

Gärningsmännen har ofta inspirerats av andra skolskjutare, främst Anton Lundin Pettersson som dödade tre elever med utländsk bakgrund på en skola i Trollhättan 2015. I fyra fall har gärningsmännen haft kontakt med varandra innan de genomfört attackerna.

Gärningsmännen är i åldrarna 15-25. Alla har bott i Sverige hela sitt liv och har svenska eller nordiska för- och efternamn.

Många av dessa dåd har fått omskrivits förvånansvärt lite i media och vinklingarna har ofta gått på samma linje som domarna – där de rasistiska motiven förringats eller rent av ignorerats. I ett exempel, då en självuttalad nazist dömdes för hatbrott och mordförsök, skriver SVT Nyheter att gärningsmannens plan var att “döda ett stort antal personer för att nå ut med ett politiskt budskap”.

Trollhättan, oktober 2015

Den 22 oktober 2015 går 21-årige Anton Lundin Pettersson in på skolan Kronan i Trollhättan och mördar tre personer. Ytterligare två personer skadas men överlever attacken. Samtliga offer har utländsk härkomst.

Polisen går relativt snabbt ut med att det finns ett hatbrottsmotiv i attacken:

”Det är tydligt att Anton valt ut skolan Kronan utifrån hans kännedom om att där fanns en hög representation av personer med invandrarbakgrund”, skriver Nationella operativa avdelningen (NOA) i en utredning om Anton Lundin Pettersson och konstaterar också att han valt sina offer ”utifrån att han uppfattar dem som personer med invandrarbakgrund”.

Samma rapport konstaterar att Anton Lundin Pettersson ”konsumerat och sparat ner bild- och filmmaterial som har ett innehåll som på olika sätt uttrycker rasism, islamofobi och nazism. Ofta har detta material varit av typen ‘skämt’ som framför allt figurerat på vissa internetforum.”

– När vi tittat på hans dator ser vi att han är väldigt intresserad av andra världskriget, Hitler och Waffen-SS. Han besöker sidor och sparar ner bilder som har med främlingsfientlighet att göra, säger Sten Rune Timmersjö, chef vid grova brott hos länskriminalpolisen, till Aftonbladet strax efter attacken.

Anton Lundin Petterssons avskedsbrev/manifest är fortfarande under sekretess vilket gör det omöjligt för allmänheten att få reda på hans exakta motiv till attacken. Det genomfördes inte heller någon rättegång eftersom gärningsmannen sköts till döds av poliser på platsen. Därför är en stor del av utredningen inte tillgänglig för allmänheten. Av samma anledning väntas utredningen kring attacken på Risbergska skolan inte heller bli helt offentlig.

Haninge, april 2019

Den 1 april 2019 tillkallas polis till en adress i Sollentuna efter ett tips om att en 21-årig man planerar en attack mot en gymnasieskola i Haninge.

I sin lilla etta utan fönster har han tillverkat rörbomber och införskaffat flera vapen som klassas som attrapper, men som enligt 21-åringen är ganska enkla att ”konvertera till levande ammunition”. Han har även en machete.

Under husrannsakan hittar polisen en anteckningsbok som är fylld med nazistsymboler och begrepp som används inom vit makt-rörelsen.

En av dessa är ”Sic semper tyrannis” (”så må det alltid gå för tyrannerna”) som John Wilks Booth påstås ha skrikit innan han mördade USA:s president Abraham Lincoln 1865 och som sedermera använts av vit makt-rörelsen. 21-åringen planerade att skriva citatet på skolans vägg innan han kastade bomberna mot eleverna.

”Den nya kommunistregeringens lagar för fyrverkerier börjar i juni detta år, så jag ska gå till [dold] denna helg och sprängmedlen innan det är för sent”, skriver 21-åringen i sin anteckningsbok.

”Fascism är det bästa politiska systemet… Du ska arbeta för din stams storhet. Uppenbarligen vill du att din ‘stam’ ska bli så stark och så avancerad som möjligt, det är mänsklig natur… Så när du lever i en fasciststat så lever du som du borde göra.”

Strax innan attacken får 21-åringen reda på att hans arbetsplats kommer flyttas till Barkarby.

”Det kommer att vara mååånga irriterande jävla muslimska invandrarkunder… Vi kommer antagligen att bli rånade varenda jävla vecka… Jag kommer att ta livet av mig innan dess ändå. Hahaha!”, skriver han i anteckningsboken.

I förhör menar 21-åringen att hans anteckningsbok är tänkt som ett slags manus till en bok/film och att han inte hyser några högerextrema åsikter. Referenserna till Nazityskland och hans hat mot invandrare ska snarare ses som ”skämt”.

I anteckningsboken hyllar 21-åringen kapitalismen:

”Om ni verkligen vill veta vad mitt motiv bakom attentatet är så är det att jag är en extremkapitalist och vår regering är socialistisk på gränsen till kommunistisk och den har varit det sen 60-talet… Kapitalism är det perfekta systemet det avgör vem som är framgångsrik och vem som är fattig.”

21-åringen var också aktiv på chattkanalen 4chan där han sökt på den nynazistiska Azovbataljonen i Ukraina. Enligt en polis som körde honom till häktet blev 21-åringen ”star-strucked” när han träffade den dåvarande NMR-medlemmen Emil Hagberg.

Domen

21-åringen döms till fängelse i 2 år och 6 månader för förberedelse till grov mordbrand men friades från förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

I domen nämns inte 21-åringens politiska åsikter och brottet rubriceras inte som ett hatbrott. Det enda som nämns om motivet är att 21-åringen ville genomföra brottet ”den 20 april 2019, på tjugoårsdagen efter skolmassakern på Columbine High School i Colorado” och att han önskade bli ihågkommen som den som ”brände ner [gymnasieskolan]”.

Domen tar upp citatet ”sic semper tyrannis” men nämner inte dess koppling till vit makt-rörelsen.

Sveriges radio och SVT Nyheter bevakade domen, men nämner inte 21-åringens rasistiska motiv och kopplingen till högerextremism.

Varberg, januari 2021

Den 28 januari tar sig en 25-årig man in på en gymnasieskola i Varberg iförd svetshjälm och varselkläder. Beväpnad med yxa, kniv och molotov cocktails planerar han att mörda över 40 personer.

I polisens förundersökningsprotokoll går det att se hur gärningsmannen blivit besatt av skolskjutare/massmördare och närmat sig högerextrema åsikter sedan en tid tillbaka. Detta märks inte minst på en overall i 25-åringens lägenhet där han skrivit ”Anton Lundin Pettersson”, ”Dylann Roof ” och ”Elliot Rodger”. Dylan Roof är nazisten som mördade nio afroamerikaner vid en kyrka i Charleston 2015, och Elliott Rodger mördade 20 personer i Isla Vista, med ett tydligt misogynt motiv kopplat till högerextremism.

Inne i lägenheten hittar polisen även en anteckning där 25-åringen listat potentiella offer på flera olika skolor.

”Mitt mål är att sprida kaos för att jag fått lida. Nu ska ni andra få känna min vrede”, skriver 25-åringen och fortsätter: ”Jag gör detta för mina idoler Dylann Roof, Elliot Rodger och Anton Lundin Pettersson.”

I förhör menar 25-åringen att han inte minns varför han skrev de tre namnen på overallen och att han inte mår bra på grund av isolering och utstötthet.

Inne i sin lägenhet har 25-åringen ritat hakkors på väggarna och på sina sociala medier har han delat filmer från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) och Alternativ för Sverige (AfS). På ett internetforum har 25-åringen tagit namnet ”Nationalist”.

Domen

I hovrätten dömdes 25-åringen till 6 års fängelse för misshandel, elva fall av grovt olaga hot och försök till mordbrand. En rättsmedicinsk prövning menade dock att han led av en allvarlig psykisk störning och han dömdes därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Hovrätten tar upp att 25-åringen sprejat ”heil”, ”die” ”ni ska dö” och hakkors i sin lägenhet men lägger inte någon vikt vid detta. I övrigt nämns inte de högerextrema åsikterna i domen.

I förundersökningen gör polisen ingen koppling till vare sig rasism eller incel-rörelsen vad gäller två av namnen på 25-åringens overall, Anton Lundin Pettersson och Elliot Rodgers. Bara 25-åringens ”idol” Dylann Roof beskrivs som en ”white supremacist – vilket torde kunna jämföras med de svenska begreppen nazist, rasist och vit makt”.

Kopplingarna till rasism och högerextremism letar sig dock inte vidare till rättegången i hovrätten eller tingsrätten. Då beskrivs istället 25-åringens inspiratörer på följande sätt:

”Elliot Rodgers, Anton Lundin Pettersson och Dylann Roof som samtliga varit involverade i attacker där flera personer dödats.”

Tingsrätten tar inte upp motiv till 25-åringens attack, men sammanfattar hans egna tankar kring dådet:

”Hans tillvägagångssätt påverkades lite av Anton Lundin Pettersson, men det var aldrig hans mål att göra likadant som Dylan Roof, Elliot Rodgers och Anton Lundin Pettersson gjorde. Han ville bara få folk att förstå att han inte mådde bra.”

SVT Nyheter och Vi lärare skrev om attacken, men nämner inte gärningsmannens rasistiska åsikter.

Eslöv, augusti 2021

Den 19 augusti går en 15-åring in på en högstadieskola i Eslöv iförd militärhjälm, ansiktsmask, två knivar, bajonett, pistolattrapp samt kevlarväst. På sin militärhjälm har han byggt ett fäste för en mobil för att kunna strömma attacken på plattformen Twitch – men bara ett fåtal hinner se sändningen innan den plockas ned.

15-åringen har valt ut låtar som ska spelas när han påbörjar sin attack. Först ska den tyska marschsången från 1920-talet ”Grün ist unsere fallschirm” eka ut i lokalen följt av Queens ”Don’t stop me now” – en låt som återkommer i skolattacker.

Redan ett halvår innan attacken, i januari 2021, står 15-åringen på ett torg i centrala Eslöv iförd en armbindel med ett hakkors. Han blir polisanmäld för hatbrott men det leder inte till något åtal då han vid tillfället var under 15.

Inne på högstadieskolan knivhugger 15-åringen en lärare som får livshotande skador men överlever attacken med men för livet.

Attacken pågår i 25 minuter innan 15-åringen blir omhändertagen av polis. Han hade uttryckt sin önskan om att bli skjuten till döds av polisen, precis som Anton Lundin Pettersson – som 15-åringen hyllat flera gånger inför attacken.

På 15-åringens dator finns filmer, bilder och texter som hyllar rasistiska massmord. Två av filmerna föreställer liveströmmade videos från den rasistiska attacken mot två moskéer i Christchurch 2019, samt den högerextrema attacken mot en synagoga i Halle, Tyskland samma år. Filmerna har döpts till ”Remove Kebab”, islamofobiskt internetjargong, och ”Synagogue edit haha”.

15-åringen har även skrivit ett manifest där han riktar sitt hat mot muslimer, homosexuella och invandrare:

”Hur ofta hör man om en vit man som begår en terrorattack eller liknande, inte så ofta skulle jag säga. Alltid negrer eller muslimer. Och det är sant… Gör som nazisterna. Sätt dem i läger och gasa de jävlarna...”

Han skriver att fler borde gå med i GTJ – Gas the Jews, en högerextrem discord-kanal där många skolskjutare varit aktiva. Därefter citerar 15-åringen ”de fjorton orden”, en nynazistisk paroll, och avslutar med ”Sieg Heil”.

På sin ansiktsmask har 15-åringen skrivit politiska slagord, som syftar till högerextrema personer och handlingar. Bland annat ”Kebab remover”, ”immigrant remover” samt referenser till Slaget vid Tours, där Frankerna besegrade en muslimsk saracensk armé år 732 – och Anton Lundin Pettersson.

Domen

15-åringen döms för mordförsök, grovt olaga hot, grovt våld mot tjänsteman samt brott mot knivlagen. Hovrätten accepterade tingsrättens dom, men väljer att lägga till ytterligare fyra fall av grovt olaga hot.

Attacken rubriceras som ett hatbrott, vilket ska ”beaktas vid bedömningen av brottets straffvärde”. 15-åringen nekar till att han skulle haft ett sådant motiv.

Attacken i Eslöv är den enda skolattacken i Proletärens granskning som rubriceras som hatbrott och där gärningsmannens rasistiska åsikter tydligt tas upp i domen.

Tingsrätten menade att det samlade straffvärdet för 15-åringens brott skulle motsvara fängelse på livstid. Han dömdes istället till sluten ungdomsvård i 2 år och 6 månader med hänvisning till straffreduktionen för unga.

Aftonbladet beskrev 15-åringen som ”fixerad vid nazism och vit makt-kultur” medan SVT skrev att han ville “döda ett stort antal personer för att nå ut med ett politiskt budskap”.

15-åringen, som kallar sig ”Solvent” på nätet, har radikaliserats via bland annat Discord och onlinespel. I sitt manifest väljer han rikta särskilt tack till en person som kallas ”Vulovic” – som ett halvår senare också kommer att genomföra en attack.

Kristianstad, januari 2022

Första dagen efter jullovet 2022 kliver en 16-åring, som kallar sig själv ”Vulovic” på nätet, in på en gymnasieskola i Kristianstad. Han är beväpnad med knivar och har på sig en ansiktsmask.

Precis som 15-åringen i Eslöv, ”Solvent”, har ”Vulovic” med sig en bluetooth-högtalare för att kunna spela musik under attacken. Låten han väljer att spela är Queens Don’t Stop Me Now.

16-åringen kliver in en lärosal och går till attack. Han knivhugger tre personer, som alla överlever.

”Jag försökte bara fokusera på musiken… mest va det för att jag klarar inte av när folk är högljudda så det skulle typ göra det tystare för mig för att då skulle min hjärna fokusera på musiken mer”, säger 16-åringen i ett förhör.

16-åringen förklarar senare i förhör att han blivit radikaliserad via sociala medier. Han har bland annat varit med i samma Discord-grupp som 15-åringen i Eslöv, GTJ (Gas the Jews). 16-åringen har även använt namnet ”Saint Tarrant” – efter Brenton Tarrant som genomförde attacken mot två moskéer i Christchurch, Nya Zeeland, 2019 där 50 personer mördades.

16-åringen, ”Vulovic”, kallar 15-åringen i Eslöv för en ”blodsbroder”. Något som gör att polisen återigen kallar in 15-åringen, som då bor på Sis-anstalt i Norrland, till förhör angående 16-åringens skolattack.

”Vi delade intresse om krig och nynazismen. Vi var båda väldigt insatta i andra världskriget. Vi är båda historienördar, andra världskriget och den nazistiska ideologin”, säger 15-åringen om hans koppling till ”Vulovic”.

15-åringen har tidigare ansökt om, och fått godkänt, från Statens Institutionsstyrelse (Sis) för att hålla kontakt med ”Vulovic”.

Det står också klart att 16-åringen i Kristianstad, ”Vulovic”, pratat med 15-åringen i 11 timmar veckan innan attacken på gymnasiet i Kristianstad. I samma förhör påstår 15-åringen att han ”inte såg några röda flaggor” och nekar till att han kände till något om 16-åringens attack.

I 16-åringens rum hittar polisen också en kartong där han skrivit datumet för 15-åringens attack i Eslöv, samt datumet för 16-åringens egen attack med texten: ”Valhalla awaits you”. Polisen hittar också en lapp med lösenordet till 16-åringens dator och uppmaningen ”läs!”. På datorn framstår motivet som klart:

”Jag ska sopa rent Sverige med allt jag har även om det betyder att jag måste få lite blod på mina händer… Sedan Europa började hjälpa flyktingar har det blivit dåligt. Inte bara för flyktingar, utan vita, svarta, judar, kristna, är körda allihop… Det är därför jag bestämt att göra någonting åt det... Särskilt tack till Solvent, min käraste och närmsta vän…”

Återkommande för både “Vulovics” och “Solvents” attack är båda två lägger stor vikt vid den högerextrema teorin ”The Great Replacement”, att Europa kommer att tas över av muslimer.

Domen

16-åringen i Kristianstad döms för försök till mord och grovt olaga hot i både tingsrätten och hovrätten.

”Med hänsyn till att [16-åringen] nu döms för bl.a. tre försök till mord anser därför tingsrätten att straffvärdet för samtliga brott motsvarar livstids fängelse”, skriver tingsrätten. Straffet reduceras till 3 år på sluten ungdomsanstalt på grund av straffreduceringen för unga.

I varken hovrätten eller tingsrätten nämns att 16-åringen hade högerextrema åsikter, trots hans kontakter med 15-åringen i Eslöv. 16-åringen säger också att hans handling var ett slags rop på hjälp:

”Efter attacken i Eslöv kunde [16-åringen] konstatera att [15-åringen] fick vård som verkade göra denne gladare. Den vården ville [16-åringen] också ha och han kom inte på något annat sätt att få den än att utföra attacken”, skriver tingsrätten och fortsätter:

“Det s.k.manifestet innehåller t.ex. mestadels rasistiska uttalanden och diverse andra påhopp. Det framstår för tingsrätten som märkligt att [16-åringen] om han nu skulle ha önskat att få vård, inte någonstans i detta välplanerade dåd gett detta tillkänna.”

Brottsrubriceringen hatbrott tas inte upp i domen överhuvudtaget.

När SVT Nyheter skriver om attacken nämns inte 16-åringens högerextrema åsikter. Aftonbladet skriver enbart att 16-åringens manifest innehåller ”nordisk mytologi, flyktingpolitik och brottslighet i Sverige”. Senare skriver Aftonbladets Oisín Cantwell att gärningsmännen i Eslöv och Kristianstad delade “ett intresse för nazism och skickade videoinspelningar från högerextrema terrordåd till varandra”.

Malmö, mars 2022

Den 21 mars 2022 går en 18-åring till sin gymnasieskola i Malmö. Vid skoldagens slut går han in på en toalett och byter om. I sin väska har 18-åringen med sig två knivar, hammare och en yxa.

Han hugger ihjäl två lärare på skolan. Poliserna som griper honom beskriver honom som ”iskall och lugn”, sittandes på en toalettstol bredvid ett av sina offer.

”Jag har väldigt svårt att sätta ord på mina känslor. Men jag ångrar ingenting”, säger 18-åringen enligt polis på plats.

Vid en husrannsakan hittas tre filmer på 18-åringens mobiltelefon. Dessa har han raderat strax efter att de spelats in. I dessa filmer gör 18-åringen flera referenser till massmördare och den så kallade incel-rörelsen, som han i förhör själv beskriver som ”mer eller mindre en högerextrem rörelse” med kopplingar till alternativhögern.

I en av videorna säger 18-åringen att det är feminismen som drivit honom till att genomföra attacken och att vänsterideologier och HBTQ är något han föraktar.

”Han pratar mycket om sina olika tankar, om rasism, pride, incel-kultur, hur det är att vara en cis-man, om att en man inte får visa känslor för då är han svag…”, sammanfattar en polis när en familjemedlem förhörs angående 18-åringen.

Några månader innan attacken har 18-åringen börjat umgås med personer som familjemedlemmen beskriver som ”sverigedemokrater”. 18-åringen sökte också frekvent på andra massmördare, som tidigare nämnda incel-influerade Elliot Rodgers och högerextreme Dylann Roof samt James Holmes, som mördade 12 personer på en biograd i Colorado, USA, 2012 och där motivet ännu är oklart. I förundersökningsprotokollet framkommer också att han förutom Dylann Roof sökt på den rasistiska seriemördaren ”Peter Mangs” 36 gånger strax innan attacken.

18-åringen påpekar i förhör att han ”inte blivit radikaliserad på något sätt”. I förundersökningsprotollet anger en expert från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, att det är vanligt med ”sammanblandat, överlappande beteende” mellan rasism/vit makt och incel-rörelsen.

Domen

Tingsrätten, vars beslut också stod sig i hovrätten, ignorerar kopllingarna till incel-rörelsen och 18-åringens hat mot feminism och vänsterideologier i domen. Det faktum att han attackerade två kvinnliga lärare förbises och tingsrätten väljer istället att tro på 18-åringen, som påstår att det var en ”ren slump” att han mördade just dessa.

Tingsrätten väljer också att inte lägga något värde i FOI-expertens yttrande om incel-rörelsens kopplingar till rasism/vit makt. Tvärtom påstås det inte finnas några sådana kopplingar alls:

”Det finns inte något i utredningen som tyder på att gärningarna skulle vara politiskt eller religiöst motiverade eller på annat sätt betingade av några extrema eller förvridna uppfattningar om kön, etnicitet etc.”

”Under huvudförhandlingen har [18-åringens] motiv för att begå gärningarna blivit föremål för många frågor. [18-åringens] egen förklaring, så som tingsrätten uppfattat den och som kort angetts ovan, har varit att han ansåg sig så missanpassad att han inte förtjänade någon plats i det öppna samhället och att han inte hade modet att ta sitt eget liv.”

18-åringen döms till livstids fängelse för två mord. Brotsrubriceringen hatbrott tas inte upp i domen överhuvudtaget.

Aftonbladet, bland annat Oisín Cantwell, och Dagens Nyheter skrev om dådet men lade väldigt lite fokus på 18-åringens högerextrema åsikter.

Skogås, mars 2022

I början av mars 2022 får polisen tips om att en 18-åring planerar en attack på en högstadieskola i Skogås.

18-åringen har redan köpt en hammare samt en kniv. Han har också köpt en arméjacka, lik den som 21-åringen som dömdes för den planerade skolattacken i Haninge hade på sig, vilket tas upp i förhören.

18-åringen har också spelat in en video där han kallar 21-åringen för ”kung… Get a job, get some money, get a gun”.

I en annan video ses 18-åringen heila iklädd den nya arméjackan och säger ”mein kampf”. Den polis som kör 18-åringen till häktet menar att den unga mannen också kallar Peter Mangs för ”king” och ”legend” och att 18-åringen hoppas få ”sitta med [Peter Mangs]”.

18-åringen har även skrivit i en chatt att han vill ta jägarexamen för att kunna skaffa ett vapen och skjuta människor.

Han beskriver ett hagelgevär ”...som en blomma efter att man har använt den. Adrenalinet pumpar. Rädsla, ilska, kärlek och glädje. Blod, svett och tårar. Man bygger ihop den som ett lego fast med stål. Den ger mig hopp och får mig att vilja kämpa.”

I förundersökningsprotokollet framkommer att 18-åringen fascineras av massmördare, vit makt-kultur och högerextremism. När förhörsledaren frågar vad 18-åringen tycker om massakern i Christchurch, ett ämne som han googlat flitigt och en attack han har flera bilder från på sin mobil, svara han:

”Alltså, jag… jag är inte nazist. Jag är inte högerextremist. [...] Eller ja, jag har varit nazist förut, men sen så började jag tänka efter, och jag bara ‘nej det här är kanske inte så bra’. Så nu är jag liksom i mitten. Jag har inte ens varit seriös nazist liksom. Mest oseriösa grejer som skämt och sånt. Skämtbilder…”

18-åringen hyllar också personer som tidigare utfört massmord och/eller skolattacker, som Anders Behring Breivik (som 18-åringen kallar för ”ett helgon”), Anton Lundin Pettersson och Peter Mangs. 18-åringen har skrivit brev till Mangs vilket förhörsledaren frågar om.

”Jag förstår hur han tänker”, svarar 18-åringen.

En klasskompis beskriver 18-åringen:

”Han köpte naziflagga eller någon duk och sen en tysk kamouflagejacka och gick runt på skolan och hailade men mest i klassrummet och han sa att var nazist och det har han fortsatt med till nu.”

I en konversation med jämnårig kvinnlig skolkamrat skriver 18-åringen att han känner sig som en ”äkta niggerslayer med den tyska arméjackan”, ”längtar till jag är 18 för jag ska köpa jaktvapen. Och vad ska jag göra? Jag ska jaga. Negrar” och ”det låter sjukt men vi behöver en svensk Hitler.”

Domen

18-åringen döms för förberedelse till mord och olaga hot i både tingsrätten och hovrätten. Den enda gången som någon typ av högerextremism nämns i domarna är i följande utdrag från tingsrätten:

”Det är riktigt att han vid polisförhör har bekräftat att han vid konversation med en person som heter [dold] har sagt rasistiska saker. Det var något som han sa för att få uppmärksamhet och visa sig tuff så att [dold] skulle gilla honom.”

Domen nämner att 18-åringen skaffat likadana kläder som andra ”attentatsmän”, men missar samtidigt kopplingen till högerextremism (se dådet i Haninge). När tingsrätten nämner Peter Mangs, som 18-åringen hyllat flera gånger, beskrivs Mangs som ”dömd till livstidsfängelse för bl.a. två mord”.

Anmärkningsvärt är att en expert från Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) uttalar sig i utredningen. Istället för att ta upp ideologiska och rasistiska motiv bakom skolskjutningar beskrivs motiven som att gärningsmännen ofta vill hämnas orättvisor.

”Bland de ensamagerande gärningsmännen är personer med autismspektrum, grad 1, överrepresenterade. Det är personer som kan ha blivit fixerade vid orättvisor, att något blivit fel och att de vill hämnas.”

Tingsrätten konstaterar att 18-åringen lider av psykiska problem, vilket skapar förmildrande omständigheter kring dådet. Han döms endast till skyddstillsyn, i både tingsrätten och hovrätten.

I förundersökningen har polisen tagit fram en lista över massmördare. Denna lista undviker, flera gånger, att tillskriva vissa massmördare högerextrema eller rasistiska motiv. När det kommer till Anders Behring Breivik så utelämnas till exempel hans ideologiska motiv, helt och hållet.

“Anders var 32 år gammal när han den 22 juli 2011 sprängde en bomb i regeringshögkvarteret i Oslo (Norge) vilket resulterade i åtta dödsfall och ett 15-tal skadeade [sic]. Han tog sig därefter till ön Utöya där det pågick ett ungdomsläger… Totalt sköts 69 personer till döds, varvar 55 av dessa var under 20 år.”

Expressen skrev om det planerade dådet men utelämnade 18-åringens rasistiska åsikter. Sveriges Radio valde att inte lägga fokus på rasismen men nämner 18-åringens önskan om att Sverige behövde en Hitler.

Nödinge, mars 2023

Den 24 mars 2023 meddelar Säpo till Rikspolismyndigheten att en 15-åring som skrivit på TikTok, under namnet Nazgul, att han vill utföra våldsdåd på svensk mark. Enligt förundersökningen har “Nazgul” planerat en attack med hjälp av hemmagjorda sprängämnen och knivar mot en skola i Nödinge.

När polisen genomför en husrannsakan hos 15-åringen hittar de två anteckningsböcker:

”En röd anteckningsbok i A3 format där det stod skrivet om Hedi Fried [Förintelseöverlevare, reds. anm]. Samt en blå anteckningsbok i A4 storlek där han hade klottrat diverse tecken och ord. Bland annat hakkors, ‘white power’, ‘1488’ och järnkors m.m.”

I en av anteckningsböckerna framkommer det att 15-åringen också skrivit ett manifest för sin planerade skolattack. Denna text är fylld med högerextrem propaganda och 15-åringen kallar invandrare för bland annat ”subhumans”.

15-åringen har även varit i kontakt med gärningsmännen som genomförde skolattackerna i Kristianstad och Eslöv, ”Vulovic” och ”Solvent”, samt 18-åringen som planerade skolattacken i Skogås.

Detta är ett utdrag från förhöret med 15-åringen:

”Ja, jag kom in i nazistiska kulturer. Subkulturer på nätet som var emot invandrare. Sen kom [maskerat namn] och dom in i bilden. Jag började tycka att dom som begått skolattacker då, att dom var häftiga. Och jag fick kontakt med först [18-åringen i Skogås] och [Solvent] och han [Vulovic]. Så började jag se upp till dom. Jag tänkte att det dom gjorde var häftigt och så.”

15-åringen hävdar i förhör att pratet om nazism är ett skämt. Förhörsledaren frågar om det inte finns ett allvar också. ”Ett visst allvar. Jag har typ blivit radikaliserad”, svarar Nazgul och menar att hans radikalisering skett inne på Discord.

Domen

Nazgul döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt förberedelse till mord.

Under sin attack planerade 15-åringen att skada en jämnårig ungdom, med svensk härkomst, samt döda och skada dennes vänner, som är invandrare. Anledningen till att dådet riktas mot just dessa personer är enligt förundersökrningsprotokollet att Nazgul hyser ett hat gentemot sin jämnåriga svenska klasskamrat för att denne ”leker orten” och ”bör veta sin plats i samhället”.

I tingsrättens dom förvandlas motivet istället till att 15-åringen ville skada sin jämnåriga svenska klasskamrat samt ”andra slumpvist utvalda personer”.

Domen tar också upp det faktum att 15-åringen haft samröre med ”Solvent” på sociala medier, men utelämnar samtidigt vilka politiska åsikter de två gärningsmännen delar, samt att 15-åringen också haft samröre med 18-åringen i Skogås och ”Vulovic”, som båda två hyst rasistiska åsikter.

Domen tar också upp att Nazgul hyllat Brenton Tarrant, som genomgörde attacken mot de två moskéerna i Christchurch. Nazguls hyllningar av Anton Lundin Pettersson, beskrivs så här i tingsrätten:

”Anton Lundin Pettersson avled själv i samband med händelsen, men en tolkning har enligt åklagaren gjorts att det var ett rasistiskt utfört dåd.”

Trots detta, och trots att Nazgul riktat in sig på specifikt invandrare och personer som ”leker orten”, väljer domstolen att inte rubricera hans planerade attack som ett hatbrott.

Tingsrätten hänvisar också till en expert på FOI, som gjort ett yttrande i förundersökningen. Denna person menar att hon ”aldrig sett ett fall av radikalisering som så tydligt följer en sorts mall eller skolboksbeskrivning”.

I nästa stycke kan man dock läsa:

”[15-åringen] har uppvisat en blandning av ideologiska motiv och personliga. Han har dock inte enligt [experten på FOI] visat djup insikt i vad ideologin, Nazism och främlingsfientligheten, egentligen innebär, utan ytan är viktigare.”

Tingsrätten utvecklar inte resonemanget kring “djup insikt” inom nazism och främlingsfientligheten och varför detta skulle ha en betydelse för en radikaliseringsprocess eller ett möjligt hat- eller terrorbrott.

Nazgul dömdes till 10 månaders ungdomsövervakning.

Dagens Nyheter bevakade fallet och skrev att 15-åringen uttryckt ”högerextrema åsikter”. SVT Nyheter gjorde samma sak men valde att kalla det för ”högerextrema anteckningar och nazistiska symboler”.