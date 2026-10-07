Den politiska sionismen uppkom samtidigt som, och är tätt sammanflätad med, den europeiska kolonialismen. Proletärens Lasse Björkblom skriver om sionismens koloniala historia och en av dess främsta arkitekter, österrikaren Theodor Herzl, som redan i slutet av 1890-talet skissade på en judisk bosättarstat som skulle upprättas i samarbete med kolonialmakterna.

För att förstå sionismen måste man sätta in den i sitt historiska sammanhang. Den fick sitt genombrott på 1890-talet. Det var imperialismens guldålder. De europeiska stormakterna delade upp världen, erövrade och plundrade Afrika och Asien.

Österrikaren Theodor Herzl brukar betraktas som grundaren till den politiska sionismen. Herzl kom från en grosshandlarfamilj i Budapest som flyttade till Wien. Han blev småningom journalist och författare och hans familj var väl integrerad i det borgerliga samhället.

Herzl var fylld av högtflygande idéer och fantastiska projekt. I sina tidiga år hade han avvisat tanken på en judisk stat och hade istället en idé om