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De fattigaste får det allt svårare
Situationen för de med lägst inkomster i Sverige bli allt värre. Politikerna tar inte klassklyftorna på allvar.
Fotograf: Proletären/Skärmdump: Megafonen
Publicerad 15 oktober 2026 kl 10.00
I lokaltidningen Megafonen fanns nyligen (9/9) ett verkligt intressant reportage av Caroline Valstedt Thorén. Reportaget från Skellefteå visar situationen för människor med låga inkomster. Att den inte har blivit bättre konstateras från Stadsmissionen och Rättighetscentrum på Stiftsgården i Skellefteå. Av olika anledningar, bland annat prishöjningar på mat och hyreshöjningar, har människor hamnat i en sådan ekonomisk knipa…
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