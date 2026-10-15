De fattigaste får det allt svårare

I lokaltidningen Megafonen fanns nyligen (9/9) ett verkligt intressant reportage av Caroline Valstedt Thorén. Reportaget från Skellefteå visar situationen för människor med låga inkomster. Att den inte har blivit bättre konstateras från Stadsmissionen och Rättighetscentrum på Stiftsgården i Skellefteå. Av olika anledningar, bland annat prishöjningar på mat och hyreshöjningar, har människor hamnat i en sådan ekonomisk knipa…