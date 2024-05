Stort artistsamarbete gör låt för Palestina

Singers in Solidarity with Palestine kallar sig den stora grupp artister som gemensamt spelat in välgörenhetssingeln Vi bär alla barnen. En slags We are the world, klassikern från 80-talet som skrevs av Michael Jackson och Lionel Richie, i modern tappning.

Marit Bergman, som skrivit Vi bär alla barnen, beskriver den som en kampsång och alla låtens intäkter ska gå till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, Unrwa.

– Vi kan gråta över barnen i Gaza men bara tårar räcker inte, vi måste också agera tillsammans och jag tror nog den här låten får folk att vilja göra det, säger Marit Bergman om låten i en video på sin Facebooksida.

En av artisterna som deltar i låten är David Ritschard. Han ställer vanligtvis inte upp på intervjuer, men gör ett undantag för Proletären.

Han berättar att anledningen till att han ställer upp i Singers in Solidarity with Palestine är engagemanget för internationell solidaritet, som han fick med sig i modersmjölken.

– Jag blev Palestinavän som mycket ung och min mamma lärde mig genom bojkotten av Sydafrika att det går att uppnå segrar genom internationell solidaritet. Jag har demonstrerat i stort sett varje helg sedan oktober och tänker fortsätta så, att sjunga med i den tunga låten var en lätt sak.

Vad hoppas du att låten ska bidra med?

– Ockupanten tjänar på tystnaden. Hoppades aldrig behöva säga det men vi måste tyvärr göra mänskliga rättigheter mainstream igen. Man trodde det var liberalernas uppgift, men där har vi hamnat.

Förutom Marit Bergman och David Ritschard deltar flera kända svenska artister som Adam Taal, Amanda Bergman, Ane Brun, Eric Saade, Iiris Viljanen, Jenny Wilson, Louise Hoffsten, Maja Francis, Maria Andersson Lundell, Min stora sorg, Naomi Pilgrim, Petra Marklund, Sibille Attar, Stefan Sundström, Thomas Stenström och Timbuktu.