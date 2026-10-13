Svensk paramilitär ”elitstyrka” rekryterar i Västafrika

En paramilitär grupp grundad av svenska Ukraina-veteraner som stridit i Natos ombudskrig mot Ryssland är verksam i Västafrika, där Försvarsmakten tidigare deltagit i franska militäroperationer. Proletären har granskat den ljusskygga elitstyrkan Fjärrstridsgrupp Alfa – som nu rekryterar drönaroperatörer i både Sahel och Stillahavsområdet. Spåren började med ett inlägg av den franske journalisten Georges Malbrunot på…