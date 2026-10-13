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Sahel
Svensk paramilitär ”elitstyrka” rekryterar i Västafrika
Fjärrstridsgrupp Alfa (FSG-A), en elitstyrka specialiserad på drönarkrigföring, skriver att de har sitt ”huvudsakliga verksamhetsområde i Afrika” och att de ”genomför insatser över hela kontinenten för att skydda västvärldens intressen”. Gruppen grundades av svenskar.
Platsannonserna raderades efter att de uppmärksammades på sociala medier. Fotograf: Skärmdump/Montage: Proletären
Publicerad 13 oktober 2026 kl 06.00
En paramilitär grupp grundad av svenska Ukraina-veteraner som stridit i Natos ombudskrig mot Ryssland är verksam i Västafrika, där Försvarsmakten tidigare deltagit i franska militäroperationer. Proletären har granskat den ljusskygga elitstyrkan Fjärrstridsgrupp Alfa – som nu rekryterar drönaroperatörer i både Sahel och Stillahavsområdet. Spåren började med ett inlägg av den franske journalisten Georges Malbrunot på…
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