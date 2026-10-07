Svenskt biomörker

Den svenska filmindustrins hatobjekt nummer ett, kulturminister Parisa Liljestrand (M), avgår med tråkiga, till viss del självförvållade, biosiffror i flyttkartongen. En ny rapport från Myndigheten för kulturanyalys visar att biobesöken på svensk film halverades mellan 2024 och 2025 – från cirka 2,3 miljoner till omkring 1,1 miljoner.

Branschröster menar att detta är ett resultat av en underfinansierad filmbransch, vilket bland annat lett till få premiärer för svensk film (endast 19 svenskproducerade filmer hade premiär under året, jämfört med 55 filmer 2024).

Parisa Liljestrand blev utbuad på Göteborgs filmfestival i januari förra året när hon mer eller mindre bad branschen att sluta förvänta sig offentliga medel. Strax därefter uteblev hon från ett filmpolitiskt ”toppmöte” med hela den nordiska branschen samlad. Istället höll hon en presskonferens i Stockholm om hur illegal ip-tv ska kunna förbjudas. Årets filmfestival skippade hon helt och hållet.