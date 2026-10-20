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Tidigare tysk underrättelsechef anklagas för spionage – tyst i media om Israelspåret
August Hanning, gripen och anklagad för landsförräderi, har flera kopplingar till israelisk underrättelsetjänst och tidigare chefer vid både Mossad och Shin Bet. Åklagare menar att han använde dessa kontakter i ett annat uppmärksammat rättsfall där två barn kidnappades från deras hem i Danmark.
Tyska BND:s högkvarter i Berlin, ett av världens största huvudkontor för en underrättelsetjänst. Fotograf: Jan Kleihues/Stefan Müller
Publicerad 20 oktober 2026 kl 16.58
Tysklands tidigare underrättelsechef, August Hanning, greps häromveckan misstänkt för spionage, röjande av statshemligheter, försök till förräderi och illegal underrättelseverksamhet, rapporterar tyska Welt. August Hanning, 80, ledde mellan 1998-2005 den tyska underrättelsetjänsten Bundesnachrichtendienst (BND), Tysklands motsvarighet till CIA. Han var även statssekreterare i det tyska inrikesdepartementet fram till slutet av 2009. Åklagarna har ännu inte offentligt…
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