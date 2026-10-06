Tio lögner om Hamas och 7 oktober

Otaliga lögner har spridits om Hamas och Gaza för att rättfärdiga förintelsen av det palestinska folket. Här listar Proletären tio av de vanligaste lögnerna som mer eller mindre okritiskt spridits vidare och upprepats av politiker och media i Väst. 1. Israel har rätt till självförsvar Den lögn som kanske upprepats mest av alla för att…