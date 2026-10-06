Lås upp hela webbplatsen
Gaza
Tio lögner om Hamas och 7 oktober
Tre år av folkmord har orsakat ofattbart lidande och massiv förstörelse och död i Gaza. Västmedia har spelat en central roll genom att upprepa Israels narrativ och sprida rasistiska stereotyper om palestinier, vilket möjliggör ockupationens och förintelsekrigets fortsättning.
Förödelse i Gaza efter Israels bombningar, oktober 2023. Fotograf: Naaman Omar/APAimages/WAFA/Bearbetning (invertering): Proletären
Publicerad 6 oktober 2026 kl 08.00
Otaliga lögner har spridits om Hamas och Gaza för att rättfärdiga förintelsen av det palestinska folket. Här listar Proletären tio av de vanligaste lögnerna som mer eller mindre okritiskt spridits vidare och upprepats av politiker och media i Väst. 1. Israel har rätt till självförsvar Den lögn som kanske upprepats mest av alla för att…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.