Misshandel och sexuella övergrepp på elitskola – tre elever anhållna

Tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern har anhållits efter en omfattande polisinsats på internatskolan Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket under torsdagen. Enligt handlingar från Attunda tingsrätt, som Proletären tagit del av, misstänks en av eleverna för grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. En annan misstänks för misshandel och olaga tvång. Brotten misstänks ha begåtts på skolområdet mellan…