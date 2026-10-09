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Misstänkta övergrepp på internatskola
Misshandel och sexuella övergrepp på elitskola – tre elever anhållna
Tre gymnasieelever har anhållits efter en stor polisinsats på internatskolan i Sigtuna. En av dem är misstänkt för grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. Skolan har tidigare skakats av avslöjanden om pennalism och misshandel.
Fotograf: Udo Schröter/wikipedia
Publicerad 9 oktober 2026 kl 12.39
Tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern har anhållits efter en omfattande polisinsats på internatskolan Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket under torsdagen. Enligt handlingar från Attunda tingsrätt, som Proletären tagit del av, misstänks en av eleverna för grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. En annan misstänks för misshandel och olaga tvång. Brotten misstänks ha begåtts på skolområdet mellan…
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