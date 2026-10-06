Tusentals anhängare till avsatte premiärministern marscherar mot Pakistans huvudstad

I söndags inledde anhängare till Pakistans fängslade före detta premiärminister Imran Khan en marsch mot huvudstaden Islamabad från Lakki Marwat i landets nordvästra provins Khyber Pakhtunkhwa, med kravet på hans omedelbara frigivning. Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), landets största oppositionsparti som grundades av Imran Khan 1996, hade ursprungligen planerat för marschen att inledas den 27 september. Men…