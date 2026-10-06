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Tusentals anhängare till avsatte premiärministern marscherar mot Pakistans huvudstad
Demonstranterna, som färdas både till fots och i tusentals fordon, kräver Imran Khans omedelbara frigivning. Regeringen, som hotat med allvarliga konsekvenser om protesterna fortsätter, har satt upp vägspärrar och placerat ut containrar runt Islamabad.
Anhängare till Pakistans största oppositionsparti, PTI, marscherar mot huvudstaden Islamabad. Fotograf: Skärmdump/X/PTI Punjab
Publicerad 6 oktober 2026 kl 13.10
I söndags inledde anhängare till Pakistans fängslade före detta premiärminister Imran Khan en marsch mot huvudstaden Islamabad från Lakki Marwat i landets nordvästra provins Khyber Pakhtunkhwa, med kravet på hans omedelbara frigivning. Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), landets största oppositionsparti som grundades av Imran Khan 1996, hade ursprungligen planerat för marschen att inledas den 27 september. Men…
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