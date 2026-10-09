Lås upp hela webbplatsen
USA
USA återinför offentliga avrättningar – arkebusering ska livesändas
Krigsminister Pete Hegseth vill livestreama en avrättning med arkebuseringspluton den 3 december i år.
Pete Hegseth, boss för det nyligen omdöpta Krigsministeriet. Fotograf: Gage Skidmore
Publicerad 9 oktober 2026 kl 09.38
USA återinför offentliga avrättningar. Pentagon, under ledning av krigsminister Pete Hegseth, vill livestreama en avrättning med arkebuseringspluton den 3 december i år, en avrättning som president Trump godkände tidigare i veckan. – Vi ska se till att folk kan ta del av det, att det är offentligt, sade Hegseth enligt BBC. Den dödsdömde är armépsykiatern Nidal…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.