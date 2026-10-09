USA återinför offentliga avrättningar – arkebusering ska livesändas

USA återinför offentliga avrättningar. Pentagon, under ledning av krigsminister Pete Hegseth, vill livestreama en avrättning med arkebuseringspluton den 3 december i år, en avrättning som president Trump godkände tidigare i veckan. – Vi ska se till att folk kan ta del av det, att det är offentligt, sade Hegseth enligt BBC. Den dödsdömde är armépsykiatern Nidal…