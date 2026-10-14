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USA inför sanktioner mot ICC
Sanktionerna mot ICC, som har sitt säte i Haag, är de första som riktas mot brottmålsdomstolen som institution.
Utrikesminister Marco Rubio är ledande i USA:s försök att montera ned ICC. Fotograf: Official White House Photo
Publicerad 14 oktober 2026 kl 10.48
Vita huset inför sanktioner mot Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Beslutet meddelades bara några timmar efter att domstolens tidigare domare, Navathem ”Navi” Pillay, tilldelats Nobels fredspris. Utrikesminister Marco Rubio uppmanade landets allierade, ”som är beroende av amerikanska militära tjänstemän för sitt försvar”, att följa USA:s exempel. – Om de inte gör det kommer USA att fortsätta sin…
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