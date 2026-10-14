USA inför sanktioner mot ICC

Vita huset inför sanktioner mot Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Beslutet meddelades bara några timmar efter att domstolens tidigare domare, Navathem ”Navi” Pillay, tilldelats Nobels fredspris. Utrikesminister Marco Rubio uppmanade landets allierade, ”som är beroende av amerikanska militära tjänstemän för sitt försvar”, att följa USA:s exempel. – Om de inte gör det kommer USA att fortsätta sin…