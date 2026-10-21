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Kommentar
USA-journalist misshandlad av israeliska bosättare
Spär det på missnöjet ytterligare?
USA:s Israelambassadör kallade attacken för ett "terrordåd”. Liknande ord har aldrig hörts från Washingtons representanter när det kommer till att beskriva Israels härjningar i Gaza. Fotograf: Garry Walsh / Faksimil: The Guardian
Publicerad 21 oktober 2026 kl 09.27
”Israel fördömer otvetydigt våld mot alla – vare sig det är judar, araber, kristna eller journalister”. Veckans mest skrattretande citat kommer från bödeln Benjamin Netanyahu (X 16 oktober), som försöker fjäska lite för sina följare i USA efter att israeliska bosättare misshandlat den amerikanska journalisten Heidi Levine medan hon fotograferade palestinska olivbönder på Västbanken. Netanyahu…
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