USA-krigsskepp i Stockholm

Förra veckan förärades Stockholm med ytterligare ett flottbesök från det krigförande USA. Det var jagaren USS Paul Ignatius, döpt efter USA:s marinminister under delar av Vietnamkriget, som anlände till huvudstaden. Stockholm har haft flera amerikanska flottbesök de senaste åren. Proletären har tidigare skrivit om 2022 års skandal där två besättningsmän från USS Forrest Sherman greps…