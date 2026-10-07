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Militarism
USA-krigsskepp i Stockholm
Förra veckan besökte ett fartyg från den amerikanska flottan Stockholm.
Jagaren USS Paul Ignatius. Fotograf: US Navy/Public domain
Publicerad 7 oktober 2026 kl 10.10
Förra veckan förärades Stockholm med ytterligare ett flottbesök från det krigförande USA. Det var jagaren USS Paul Ignatius, döpt efter USA:s marinminister under delar av Vietnamkriget, som anlände till huvudstaden. Stockholm har haft flera amerikanska flottbesök de senaste åren. Proletären har tidigare skrivit om 2022 års skandal där två besättningsmän från USS Forrest Sherman greps…
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