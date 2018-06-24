Utestängningen av Erik Helgeson uppe i Arbetsdomstolen: ”En chockoffensiv”

Erik Helgeson är vice ordförande och central förtroendeman i Hamnarbetarförbundet. En del av hans uppdrag går ut på att besöka hamnar runt om i Sverige för att träffa och företräda förbundets medlemmar. Men i Göteborg går detta uppdrag just nu inte att utföra. APM Terminals har nekat Helgeson tillträde med hänvisning till säkerheten (mer om…