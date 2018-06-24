Lås upp hela webbplatsen
Den fackliga striden i hamnen
Utestängningen av Erik Helgeson uppe i Arbetsdomstolen: ”En chockoffensiv”
Erik Helgeson stoppas från att utföra sitt fackliga uppdrag i Göteborgs hamn – samtidigt som arbetsgivaren inte presenterat några belägg för att han skulle utgöra en säkerhetsrisk. För Proletären berättar Hamnarbetarförbundets vice ordförande om striden i hamnen, att förlora jobbet efter två decennier och vad han ser som allt hårdare angrepp på fackligt aktiva.
Fotograf: Robert Wettersten/Proletären
Publicerad 8 oktober 2026 kl 10.00
Erik Helgeson är vice ordförande och central förtroendeman i Hamnarbetarförbundet. En del av hans uppdrag går ut på att besöka hamnar runt om i Sverige för att träffa och företräda förbundets medlemmar. Men i Göteborg går detta uppdrag just nu inte att utföra. APM Terminals har nekat Helgeson tillträde med hänvisning till säkerheten (mer om…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.