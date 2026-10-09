Uttalande: Försvara Arbejderen mot danska statens attacker!

Kommunistiska Partiet ser med stor oro på utvecklingen kring yttrandefriheten och pressfriheten i Danmark. Den 8 september meddelade Köpenhamnspolisen att redaktionen för tidningen Arbejderen delgivits misstanke om stöd till terrorism (terrorbilligelse).

Anledningen är att tidningen i oktober 2023 publicerade ett uttalande från Kommunistisk Parti. Uttalandet konstaterade att det palestinska folket enligt folkrätten har rätt att göra motstånd mot ockupation. Det kan bli första gången en tidning åtalas för terrorstöd i Danmark.

Tidningen Arbejderen är inte ensamma. Sedan hösten 2023 har ett antal personer i Danmark anmälts eller åtalats för liknande brott på grund av sina åsikter om Israels folkmord i Gaza. Utvecklingen har initierats av den danska regeringen, som begärt att polis och åklagare särskilt ska granska propalestinska uttalanden och demonstrationer.

Att Arbejderens chefredaktör nu hotas med fängelse för att ha publicerat ett politiskt uttalande till stöd för FN:s folkrättsliga principer är ett allvarligt angrepp på yttrandefriheten. Det är i grunden oförenligt med de demokratiska fri- och rättigheter som den danska statsapparaten påstår sig värna.

Utvecklingen i Danmark är inte unik. Den är en del av en allt skarpare repression mot freds- och Palestinaaktivister runt om i Europa.

Kommunistiska Partiet ger sitt fulla stöd till Arbejderens redaktion och fördömer den danska statens attacker mot yttrandefriheten.

Kommunistiska Partiets partistyrelse