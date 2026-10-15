Var fanns barnfattigdomen i valrörelsen?

Förra året gav Rädda Barnen ut en ny rapport om barnfattigdomen i Sverige med titeln: En ny verklighet. Rädda Barnens barnfattigdomsrapport Sverige 2025. Att läsa den ger många tankar om valrörelsen som passerat. För inte har vi där hört om de välgrundade larmen från rapporten! I valrörelsen dyker istället kryddade löften upp, med hopp om…