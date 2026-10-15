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Kommentar
Var fanns barnfattigdomen i valrörelsen?
Rädda barnens barnfattigdomsrapport från 2025 påvisar både hur utbredd barnfattigdomen är och hur den kan åtgärdas. Serverat och färdigutrett för politikerna, men de vill istället lägga resurser på militär upprustning och repression.
Sättet Rädda Barnen räknar på visar att 12,9 procent av alla barn levde i ekonomisk utsatthet 2023. Fotograf: Proletären
Publicerad 15 oktober 2026 kl 10.00
Förra året gav Rädda Barnen ut en ny rapport om barnfattigdomen i Sverige med titeln: En ny verklighet. Rädda Barnens barnfattigdomsrapport Sverige 2025. Att läsa den ger många tankar om valrörelsen som passerat. För inte har vi där hört om de välgrundade larmen från rapporten! I valrörelsen dyker istället kryddade löften upp, med hopp om…
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