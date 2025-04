Varsel på pappersbruk – samtidigt delas 289 miljoner ut till aktieägarna Företaget delade ut sammanlagt 289 miljoner till sina aktieägare under 2023 och 2024. Nu varslas 38 på bruket utanför Sunne om uppsägning.

Pappersmassatillverkaren Rottneros varslar 47 anställda inom koncernen om uppsägning. 38 anställda på pappersbruket strax utanför Sunne förlorar jobbet. Resterande tjänster kommer att plockas bort centralt.

– Det är oroligt på golvet just nu, men vi försöker ändå stötta varandra. Idag har det varit galghumorn som hjälpt oss, säger Jerry Sohlberg, ordförande för den lokala pappersavdelningen på Rottneros bruk där 78 personer jobbar i dagsläget, till Proletären.

Det var den 21 mars som ledningen för Rottneros flaggade för ett minusresultat för första kvartalet 2025 inom koncernen. Anledningen, enligt bolaget, är en negativ utveckling på efterfrågan av kemisk pappersmassa samt de stigande råvarupriserna på virke.

Det kan tyckas konstigt att priset på virke stiger i ett land som Sverige med ett överflöd av skog. Men priset bestäms i världshandeln och återspeglar inte nödvändigtvis det potentiella utbudet i landet.

Rottneros vd, Lennart Eberleh, menar samtidigt att Sveriges rikedom på skog inte nödvändigtvis är synonymt med ett överflöd av virke som passar Rottneros eller sågverkens produktion.

– Det har också blivit en högre konkurrens om virket i Sverige som en följd av kriget i Ukraina, då rysk export av virket till Finland har försvunnit och finsk industri köper mera i Sverige. De låga priser som tidigare fanns på råvarumarknaden har försvunnit och priserna har ökat, säger Lennart Eberleh till Proletären.

Hur ser det då ut med Rottneros ekonomi?

Förra året gjorde Rottneros en vinst under 2024, trots ett minusresultat under fjärde kvartalet. Och enligt årsrapporterna delade Rottneros också ut sammanlagt 289 miljoner till sina aktieägare under 2024 och 2023.

Hade inte dessa pengar kunnat gå till investeringar eller åtgärder för att fortsätta produktionen i Sunne?

– Utdelningen 2024 och 2023 är baserade på resultaten från 2023 respektive 2022. Förslag till bolagsstämman 2025 är att inte dela ut något för 2024 års resultat, trots att det har varit en vinst, säger Lennart Eberleh.

Proletären ställer samma fråga till Jerry Sohlberg, ordförande i den lokala pappersavdelningen.

– Just den här frågan har man inte diskuterat så mycket på bruksnivå. Men Rottneros är trots allt ett börsnoterat bolag med en stor huvudägare. De måste förhålla sig till reglerna, och i dessa finns det ett krav på vinstuttag.

Under 2024 gjordes en investering på 300 miljoner för att ställa om produktionen till mer konkurrenskraftiga och miljövänlig produktion, menar vd:n Lennart Eberleh.

– Det vi gör nu betyder inte att vi kommer stänga fabriken. Vi anpassar oss till lågkonjunkturen som råder och fortsätter producera med begränsad kapacitet.

Ett varsel på nära 40 personer kommer att påverka orten Sunne. För varje industrianställning skapas ofta två andra jobb inom till exempel transportnäringen, påpekar Jerry Sohlberg.

– Om 40 personer förlorar sin anställning i Sunne så är det klart att det kommer påverka orten en hel del. Men just nu ser jag mest till personerna. De har huslån. Räkningar... Just i dessa tider med inflation så kommer det att bli tufft.