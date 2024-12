Vd-mördaren blev folkhjälte

Tidigt på morgonen den 4 december sköts vd:n för United Healthcare, Brian Thompson, i ryggen och i benen av en okänd skytt utanför ett hotell på Manhattan. Brian Thompson överlevde inte och skytten kom undan.

Det amerikanska folket visade inte den kollektiva sorg som förväntades av dem när en man av den digniteten mördats på öppen gata. Företagets dödsruna svämmade över av skratt-emojis och mördaren – som fick smeknamnet The Adjuster (Justeraren) – hyllades som hjälte på sociala medier och ”fans" organiserade en look-a-like-tävling i Washington Square Park i New York.

Några dagar senare greps en misstänkt, Luigi Mangione, på en McDonaldsrestaurang i delstaten Pennsylvania efter att en anställd ringt polisen. På sig hade han en 3D-printad pistol, flera falska legitimationer, kontanter och ett handskrivet ”manifest”.

Där skriver han bland annat att: ”dessa parasiter fick precis vad de förtjänade. En påminnelse: USA har världens dyraste sjukvårdssystem, men vi ligger ungefär på plats 42 vad gäller medellivslängd. United Healthcare är ett av de största företagen i USA sett till börsvärde, efter endast Apple, Google och Walmart. Det har växt och växt, men vår medellivslängd?”

USA är det enda industrialiserade landet i världen utan universell sjukvård. Du måste betala en sjukförsäkring för att ha rätt till vård. De senaste 20 åren har kostnaderna för sjukvårdsförsäkringar skenat, mycket snabbare än den generella inflationen och lönerna. Bara det senaste året blev den genomsnittliga försäkringskostnaden för ett ensamhushåll sju procent dyrare – och gick på 8,951 dollar för ett år. Enligt en Gallup-undersökning är 81 procent av amerikanerna missnöjda med försäkringspriserna och att du är försäkrad betyder inte att försäkringsbolagen kommer betala din vård – var femte förfrågan om ersättning nekas.

Den skjutne vd:ns bolag United Healthcare är ett av de värsta, de nekar över 30 procent av sina kunders förfrågningar.

Efter gripandet exploderade sociala medier. Han hade inte bara rätt, han var snygg också. Luigi Mangione är en 26-årig rikemanskille från Maryland med en tech-utbildning från ett av USA:s mest prestigefyllda universitet. Stort vitt leende, frat-bro aura och magrutor.

#freeluigi trendade snart på X och Tiktok fylldes av klipp med personer som vill ge Luigi Mangione alibi, eller gifta sig med honom. På en Disneykonsert i Boston fylldes skärmen bakom scenen med bilder på den misstänkt skytten, till publikens jubel.

Gofundme, en populär hemsida för att samla in pengar till privata ändamål, har stängt ner flera insamlingar till Luigi Mangiones juridiska omkostnader. Men på den mindre hemsidan givesendgo.com har insamlingen fått vara kvar och samlat in över en miljon kronor på några dagar, och nya bidrag trillar in varannan minut.

McDonaldsrestaurangen i Altoona, Pennsylvania, där Luigi Mangione greps har bombats av negativa recensioner på Google Maps, tills Googles botar uppmärksammade problemen och rensade. Men kommentarsfälten på McDonalds Instagram har inte rensats upp, de har svämmat över av tusentals kommentarer. ”Heard you have a rat problem in Altoona, PA”, skriver en, ”Whats the name of your CEO?” skriver en annan.

Enligt polisen matchar Luigi Mangiones 3D-printade pistol med ammunition från brottsplatsen. Men han har fått en av New Yorks mest framstående försvarsadvokater att försvara honom i rättegången – och sociala medier hoppas på att juryn ska fria deras nya hjälte.

KULTURTIPS: SICKO

Dokumentärfilmaren Michael Moore har verkligen känsla för tajming. I veckan lade han ut Sicko (2007), hans oscarsnominerade dokumentär om det amerikanska sjukvårdssystemet, för gratis streaming på Youtube. Den har sjutton år på nacken men är fortfarande aktuell. Och nog får man betrakta publiceringen som ett ställningstagande för Mangione.