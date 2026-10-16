Vem sprängde Nord Stream?

Onsdag 14 oktober inleddes rättegången mot den före detta ukrainske officeren Sergei Kuznetsov i Hamburg. Enligt åklagaren Stefan Schmidt har Kuznetsov gjort sig skyldig till krigsbrott genom att ha lett en ukrainsk grupp som i september 2022 sprängde de rysk-tyska gasledningarna Nord Stream 1 och 2 på Östersjöns botten utanför Bornholm.

Åklagaren menar att Kuznetsov och hans grupp agerat ”på uppdrag av statliga institutioner i Ukraina”, vilket naturligtvis gör rättegången till politiskt sprängstoff. Länge och väl har politiker och media i väst torgfört rövarhistorien om att det var Ryssland som sprängde sina egna gasledningar. Nu pekas i rätt riktning vad gäller ansvarsfrågan, vilket är bra.

Att det handlar om ett krigsbrott råder det ingen tvekan om. Enligt krigets lagar är det förbjudet att använda militära medel mot civila mål. Men den brottsrubriceringen är inte tillräcklig.

Brottet innefattar dessutom det som internationell lag rubriceras som ecocide – storskalig miljöförstöring. Sprängningen innebar att 465.000 ton metan släpptes ut i hav och atmosfär, vilket gör den till det hittills värsta enskilda miljöterroristbrottet.

Ändå finns anledning att vara skeptisk till åtalet. Enligt åklagaren ska Kuznetsov och hans grupp ha genomfört operationen från en segelbåt om 50 fot, vilket framstår som ett fantasifoster. Att stuva in upp till 2 ton sprängmedel, dykutrustning och besättning i en sådan båt för att sedan genomföra en avancerad dykoperation på 80 meters djup, utan kran och utan dykarklocka, är enligt militära experter omöjligt.

Man ska inte vara konspiratorisk men man måste fråga sig om åtalet i själva verket är en mörkläggningsoperation i syfte att dölja de verkligt ansvariga. Då finns ett alternativt scenario, presenterat av den välmeriterade journalisten Seymour Hersh.

Utifrån källor i CIA och Pentagon hävdar Hersh att amerikanska marindykare i juni 2022 placerade ut fjärrstyrda sprängladdningar på Nord Stream 1 och 2, detta under marinövningen Balltorp 22, då amerikanska dykfartyg fanns på plats utanför Bornholm. I september släppte sedan ett norskt övervakningsplan en boj i området som skickade de signaler som utlöste sprängladdningarna.

Detta scenario framstår som mer sannolikt, särskilt som USA:s dåvarande president Joe Biden på en pressträff kort före den ryska invasionen undslapp sig kommentaren: ”Om Ryssland invaderar Ukraina kommer det inte längre finnas något Nord Stream 2”.

USA ville stoppa den tyska importen av billig rysk gas på det att Tyskland skulle tvingas köpa dyr amerikansk LNG-gas istället.

Vi får se hur rättegången i Hamburg slutar. Det officiella Ukraina förnekar all inblandning i sprängattentaten och Kuznetsov svarar inte på några frågor. Hans försvarsadvokat bedyrar sin klients oskuld men garderar sig genom att hävda att Ryssland använde Nord Stream som ”ekonomiska och politiska vapen”, vilket mellan raderna säger att sprängattentaten var legitima.

Denna ståndpunkt representeras öppet av Polen som vägrat att lämna ut en medåtalad till Tyskland med motiveringen att han är en krigshjälte. Den första rättegångsdagens morgon hördes liknande tongångar i Sveriges Radio, där en inkallad ”expert” var full av beundran över attentatsmännens mod och skicklighet.

Det är möjligt att Kuznetsov döms. När rövarhistorien om att Ryssland sprängde sin egen rörledning inte håller behövs en syndabock. Notera till det att USA stoppade ett kinesiskt förslag om en opartisk FN-utredning om Nord Stream-sabotagen. Fråga dig varför.