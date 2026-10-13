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Amerikansk soldat gripen för mord på Okinawa
Tusentals brott har begåtts av amerikansk militär personal på Okinawa, där USA har sin största militära närvaro på den japanska önationen.
Amfibiestridsfordon anländer till flottbasen White Beach på Okinawa den 23 juli 2026. USA har tiotusentals trupper stationerade på ön. Fotograf: US Marine Corps/Justin Cledera
Publicerad 13 oktober 2026 kl 14.39
En amerikansk marinsoldat har gripits för mordet på en japansk kvinna på ett hotellrum nära USA-basen på Okinawa i Japan. Mordet har utlöst en våg av protester mot den amerikanska militära närvaron på ön. Att en amerikansk soldat ännu en gång har gripits för ett brott på Okinawa, förvånar inte lokalbefolkningen. – Ärligt talat var…
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