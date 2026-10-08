Anhöriga slår larm: Demenssjuka far illa efter nedskärningar

Anhöriga till boende på demensboendet Vallagården i Haninge har gått samman för att larma om att omvårdnaden för deras nära och kära blir allt sämre. Något också personalen slagit larm om.

– Det är illa; vi är nere på en bemanning under vad de privata boendena har. Det som kostar i skattefinansierad verksamhet är ju medarbetare, personal: konsekvensen av att det inte finns någon personal är exakt vad de anhöriga pekar på, att de boende inte får någon hjälp. Det är illa överallt, men för en demenssjuk blir det ju extremt illa, säger Kommunals Saara Gustafsson till Proletären.

Det handlar om bristande hygien, om att de sjuka inte får komma ut och om mycket annat.

– De människorna behöver ju konstant tillsyn, de behöver omsorg och den sociala samvaro som får en människa att må bra. Frågan är inte om det kommer att hända något allvarligt, utan när det kommer att hända.

I en stor manifestation (se Proletären den 26 september 2024) redan för två år sedan varnade arbetare på olika vårdboenden, anhöriga till boende på de olika vårdinrättningarna och fackförbundet Kommunal, för konsekvenserna av kommunens nedskärningar beslutade av den borgerliga majoriteten. Kommunen skulle spara 20 miljoner på vården.

Saara Gustafsson Foto: Janne Bengtsson

Flera anhöriga, som stångat huvudena blodiga mot kommunen, har nu gått samman och anmält kommunen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), Arbetsmiljöverket och Justitieombudsmannen.

– Organisationen på boendena är fruktansvärt slimmad, det är långa arbetspass som går ut över både personal och boende, säger Saara Gustafsson.

Kommunens riktlinjer är att det, oavsett vilka diagnoser och vilka behov de boende har, ska gå fyra och en halv boende på en personal. På Vallagården i kommundelen Handen, har tre i personalen ansvar för två avdelningar där en springer mellan.

– Många arbetspass består av ensamarbete med åtta boende som är demenssjuka. Det är en sinnessjuk organisation, konstaterar Saara Gustafsson.

Vårdboendena i Haninge har en så kallad Silvia-certifiering och det ska, enligt Stiftelsen Silviahemmet, betyda att ”att alla medarbetare vid en vård- och omsorgsenhet har fått en grundutbildning i demenskunskap” samt att ”arbetsledare har utbildats i ledarskap vid implementering och teamarbete…”.

– Utifrån [Silvia-certifieringens värdegrund] ska vården vara individanpassad, men det finns ingen möjlighet att jobba så. Man har bara certifierings-diplomen uppe, men jobbar inte alls utifrån den värdegrunden. Här handlar det om att sminka en gris med ett diplom som man lagt massor av pengar på, samtidigt som man inte lägger några pengar på medarbetare, säger Saara Gustafsson.

Kommunalrådet Sven Gustafsson (M), den ytterst ansvarige för nedskärningarna inom omsorgsvården, ser dock inga problem med att personalen går på knäna och att de boende far illa. Han ser de anhörigas oro som ”en subjektiv upplevelse”.

– Haninge kommun ska inte ha något extravagant vad det gäller bemanningen, säger Sven Gustafsson till lokaltidningen Mitt i Stockholm. Vi ska ligga på samma nivåer som andra, särskilt nu när vi har valfrihet inom äldreomsorgen. Då kan man inte ge kommunen extra fördelar.

Moderaterna och Sverigedemokraterna gick kraftigt tillbaka i kommunvalet i Haninge: partierna tappade två mandat var, från sammanlagt 27 (av 61) till 23. De mandaten gick till Miljöpartiet (+3) och Vänsterpartiet (+1), partier som ställt sig på vårdarbetarnas sida i den lokala valkampanjen.