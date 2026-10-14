Även fotbollens framtid står på spel i Brasilien – Bolsonaro vill ha mer betting och privatisering

Enligt flera källor kommer några stora fotbollsklubbar att ställa sig bakom den reaktionäre Flávio Bolsonaro och mot den sittande presidenten Lula, i omtaget av presidentvalet i Brasilien.

Lula da Silva (med knuten näve) står mot Flávio Bolsonaro (till höger – både i bildmontaget och i politiken) i höstens presidentval, som också blir avgörande för den brasilianska fotbollens framtid. Fotograf: Foton: Alternativas Economicas / Ton Molina, Agência Senado