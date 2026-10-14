Lås upp hela webbplatsen
Fotboll
Även fotbollens framtid står på spel i Brasilien – Bolsonaro vill ha mer betting och privatisering
Enligt flera källor kommer några stora fotbollsklubbar att ställa sig bakom den reaktionäre Flávio Bolsonaro och mot den sittande presidenten Lula, i omtaget av presidentvalet i Brasilien.
Lula da Silva (med knuten näve) står mot Flávio Bolsonaro (till höger – både i bildmontaget och i politiken) i höstens presidentval, som också blir avgörande för den brasilianska fotbollens framtid. Fotograf: Foton: Alternativas Economicas / Ton Molina, Agência Senado
Publicerad 14 oktober 2026 kl 09.24
Sedan presidenten Luiz Inácio Lula da Silva rensat upp i den brasilianska fotbollens kommersiella undervegetation, och samtidigt stärkt möjligheterna för landets fotbollsintresserade tjejer och kvinnor att få spela fotboll, väljer flera stora klubbar att gå emot presidenten. De ställer sig bakom hans motkandidat Flávio Bolsonaro i omvalet om presidentposten den 25 oktober. De klubbar som…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.